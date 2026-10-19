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千附搶量子電腦商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

輝達NVIDIA）砸10億美元擴大量子運算等尖端科研布局，帶動設備商機升溫。千附（8383）旗下千附精密已切入美國量子電腦供應鏈，超低溫真空腔體完成兩套出貨，客戶提出未來每年400至800套潛在需求，千附集團搶占新商機。

千附持有千附精密逾六成股權，集團一方面受惠半導體建廠與設備擴產，另一方面將事業觸角延伸至量子電腦。千附精密現有業務以半導體、光電設備及國防航太為主，量子運算則成為下一階段成長布局，母子公司可望同步受惠。

輝達日前宣布，未來五年將投入價值10億美元的資源，支持美國科研機構、量子技術及超級智慧基礎設施建設，涵蓋醫療、能源安全及材料科學等領域。此舉凸顯AI巨頭正將算力競爭延伸至尖端科學與量子運算，相關設備供應鏈可望迎來新一波投資需求。

千附精密已率先取得實際出貨成績，今年第1季交付首套量子電腦超低溫真空腔體，8月再完成第二套出貨並認列營收，目前正配合客戶優化第二代產品設計，後續規格定案及量產進度，將成為新業務能否擴大的關鍵。

千附精密總經理賴明村先前指出，美國客戶規劃2030年實現量子算力商業化，相關系統必須提前建置，初步提出每年400至800套腔體需求，已超過千附精密現有供應能力。

不過，需求尚未轉為確定訂單，仍須視產品驗證與商業化進度而定。

量子電腦運作仰賴極低溫及高度穩定的環境，真空腔體必須具備精密銲接、熱阻隔及低溫密封能力，製造門檻高。千附精密憑藉高潔淨度表面處理、精密加工及特殊銲接技術，成功跨入高階量子運算設備市場。

基本面方面，千附精密9月營收2.15億元、年增44.1%；前三季營收18.59億元、年增42.46%，提前超越去年全年18.22億元，創歷年同期新高。

上半年每股純益2.99元，半導體業務營收占比接近四成，隨高階設備需求擴大，明年占比有機會提高至五成。

量子電腦 輝達 NVIDIA

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