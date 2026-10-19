國際夥伴需求開出，永光（1711）擴大電子化學品布局，擬再增五條光阻劑產線、兩條銅箔基板（CCL ）樹脂產線，以因應國際客戶在地生產需求。此外，今年擴增的光阻新產線，目前則已近完工，將為營運再添新動能。

永光日前公告現增案發行確定價格每股34元，共發行5,000萬股，預計募資金額約17億元。其中包含擴建五條光阻劑新產線、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線，以及興建兩棟危險品冷藏倉庫，深化半導體、CCL材料布局。

其中，五條光阻劑新產線投資金額共7億元，預計2028年第2季起陸續量產。永光指出，該公司與國際大廠合作，持續進行相關產線擴建，以快速反應客戶即時需求；除既有的光阻材料外，亦與國際大廠洽談新品項合作案，持續擴大電子化學品業務規模。

永光也將電子化學品延伸至CCL上游材料，與國際客戶合作CCL樹脂，兩條產線投資金額5.5億元；其中一條產線預計2028年第3季起開始量產，另一條產線則預計2029年第1季量產。

配合光阻劑及CCL樹脂產能擴充，永光也將投入4億元興建兩棟危險品冷藏倉庫，永光指出，因光阻劑及銅箔基板樹脂皆屬第四類公共危險物品，依法令規定須存放於危險品冷藏倉庫，以提升儲存安全、維持產品品質。

永光先前於8月經董事會決議辦理現金增資，規劃發行普通股5,000萬股。近期公布每股發行確定價格34元，預計募資總額達17億元，較原先以每股33元估算的16.5億元，增加5,000萬元。永光指出，整體預計投資金額16.5億元，其餘5,000萬元將用於充實營運資金。

為因應國際合作夥伴在地生產需求放大，永光已於今年啟動光阻新產線建置，公司指出，該產線目前即將步入完工階段。