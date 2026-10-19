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程曦資訊申購 中籤率0.6% 23日上櫃...承銷價60元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
程曦資訊董事長黃士軍。聯合報系資料照
程曦資訊董事長黃士軍。聯合報系資料照

程曦資訊（6898）公開申購昨（19）日完成，本次公開申購承銷張數657張，每股承銷價格60元，合格件數為108,403件，中籤率0.6%，將於10月23日掛牌上櫃。

程曦資訊持續深化AI技術應用，透過內部流程優化提升營運效率，更取得ISO/IEC 42001人工智慧管理系統國際認證，為後續拓展企業AI轉型服務增添競爭優勢。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務多年，近年積極推動AI轉型，並於2026年設立創新研發部，持續將AI質檢、AI Trainer及AI Agent等技術導入客服營運及內部管理流程，透過人機協作提升服務品質與營運效率。隨著AI應用逐步落地，內部人力工時減少8.5%、人力成本下降逾6%，展現AI導入的具體效益，並逐步將內部應用成果轉化為可複製的服務模組，為拓展企業AI轉型服務奠定基礎。

程曦資訊近期通過ISO/IEC 42001人工智慧管理系統國際驗證，這是全球首項人工智慧管理系統（AIMS）國際標準，涵蓋AI系統生命周期管理、風險評估及持續改善等面向。

程曦資訊表示，該公司累計已協助逾350家企業推動數位轉型，擁有跨產業系統整合及流程管理經驗，為拓展AI顧問業務奠定基礎。未來將持續發展企業培訓，流程健診及客製化AI導入服務，逐步推進顧問年約及模組化訂閱平台，推動AI賦能的企業流程再造（AI BPR）商業化，同時深化公部門合作，拓展金融、能源、電商及資訊服務等民間企業市場，擴大AI相關業務布局，為中長期營運增添成長動能。

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