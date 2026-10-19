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瑞軒不愁沒訂單 怕交不出貨

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

瑞軒（2489）光通訊新業務報捷之際，董事長吳春發透露，現在「不愁沒訂單、只怕交不出貨」，伴隨公司機轉型，成功增加利潤較高的B2B（企業端）業務比重，有效提升獲利。

吳春發說，瑞軒訂單無虞，惟記憶體、積層陶瓷電容（MLCC）等關鍵零組件缺貨情況不一，影響產品交期，「即使客戶希望增加訂單，也無法多承接」。為此，瑞軒目前產品出貨採「接力賽」方式。也就是出貨進度完全取決於零組件到貨量，呈現零組件交多少量，就馬上組裝交付給客戶的接力賽狀態。

另一方面，吳春發說，瑞軒近來B2B業務占比持續提升，產品組合優化成果顯著。主要是考量到B2C消費性品牌客戶的產品價格容易被壓縮，對價格的敏感度高。但B2B客戶對價格調整較具彈性，能給予較好的價格與獲利空間。

瑞軒近年積極推動產品組合轉型，逐步降低對傳統家用電視業務的依賴，大幅擴張其針對企業、商用及品牌客戶的代工與系統解決方案產品線。

在商用與智慧辦公系統中，商用視訊會議系統主要為美國及歐洲等全球前三大領導品牌進行代工，產品涵蓋高階視訊會議設備、網路攝影機（Webcam）等。AIoT智慧感測系統能鎖定商用辦公室應用，配合會議或辦公環境自動監測與控制燈光、溫度、二氧化碳（CO2）濃度等。

另外，瑞軒在高階電競監視器代工客戶涵蓋三星、華碩、微星、技嘉等龍頭品牌。超大尺寸商用顯示器已量產出貨86吋、98吋等機種，多應用於大型會議室。

瑞軒 貨量 光通訊

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