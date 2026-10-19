曜越揮軍 AI 工作站市場

電競品牌廠曜越（3540）昨（19）日召開法說會，董事長林培熙指出，進軍AI工作站市場，透過一條龍整合優勢搶攻商機，預料明年起將顯著貢獻營收，約占整體業績至少一成。

曜越為國內電競品牌，產品範圍涵蓋電競PC周邊，包括機殼、水冷散熱、系統等，近年積極轉型，並已累積足夠的經驗與實力，進而跨足AI工作站，產品線也已全數開出，最快第4季開始小量出貨，明年起開始放量。

曜越前三季營收34.57億元，年減9.1%。林培熙表示，今年受到記憶體缺貨漲價影響，PC相關業務動能承壓，明年AI工作站業務加入後，預料營運表現將優於今年。

林培熙指出，目前包括美國、中國大陸、台灣等市場，仍有許多中小企業或個人工作室非常需要使用AI算力，而造價遠低於AI資料中心的AI工作站需求正逐漸增加，成為全新的市場商機，曜越在PC本業耕耘已久，有足夠能力切入相關市場。

曜越昨日並推出全系列AI工作站與電競桌機，包括A1500 Dual企業旗艦雙系統AI工作站、A750、A550，以及CAPO X Dual雙系統AI電競桌機與View 380 XL電競桌機。

林培熙強調，曜越從機箱、電源供應器及散熱等核心零組件，逐步延伸至完整電競桌機與AI工作站，並藉由不同顯示卡配置及雙系統設計，滿足企業、開發者與創作者需求，拓展高效能運算系統業務。