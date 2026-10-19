聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求強勁 富喬、金居營運旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI需求強勁帶動高階玻纖布與銅箔材料可望一路缺到2028年，帶旺富喬（1815）、金居等相關台廠，兩家公司因應下游需求，均積極擴產，為日後衝刺業績做好準備。

電路板國際展會今（20）日登場，市場資金昨（19）日提前卡位PCB相關個股，上游材料銅箔玻纖股人氣更是強強滾，不受台股盤中一度重挫941點影響，富喬、金居獲得資金簇擁，富喬攻上漲停價154元作收，上漲14元；金居也逆勢收紅，終場漲12元，收484元，為電路板國際展會率先暖場，炒熱市場人氣。

電路板國際展會今日開幕，由欣興董座簡山傑專題演講，聚焦供應鏈，主題為「異質整合時代下的台灣PCB產業：從供應鏈走向生態系」，揭示AI時代PCB產業發展的關鍵契機。

資金持續關注上游供應商擴產計畫，金居方面，將投資14億元於馬來西亞擴廠，外界看好，HVLP高階產能2027年至2028年仍將持續供不應求，金居營運可望維持穩健成長態勢。

富喬也積極擴充海外產能，泰國北柳府Apex Green工業園第一期已動土，相關投資額約31億元，產能皆已被客戶訂滿。

富喬規劃，泰國北柳府Apex Green工業園舉行第一期將導入先進製程，主要生產高階玻纖布產品，應用涵蓋AI伺服器、低軌衛星、IC載板等相關領域，預計2027年第3季量產，未來將結合區域供應鏈優勢，就近服務東南亞客戶，提升供應鏈效率與韌性，預期明年下半年挹注集團營收與獲利。

另外，PCB業界也積極培育人才，臻鼎-KY昨日宣布，攜手中央大學及台光電、尖點、大量等產業夥伴，共同成立「前瞻PCB人才培育講座」，將合計投入6,000萬元，結合中央大學跨領域研究能量與產業資源，建立長期產學合作平台。

富喬 金居 PCB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2027年高階玻纖布續缺 富喬擴產營運旺亮燈漲停

臻鼎攜手中央大學成立前瞻 PCB 人才培育講座 尖點台光電響應

台股重挫逾860點 富喬逆勢亮燈

三星砸6.78兆韓元擴產ABF載板！設備交期逾1年 009828受惠AI供應鏈商機

相關新聞

AI需求強勁 富喬、金居營運旺

AI需求強勁帶動高階玻纖布與銅箔材料可望一路缺到2028年，帶旺富喬（1815）、金居等相關台廠，兩家公司因應下游需求，均積極擴產，為日後衝刺業績做好準備。

程曦資訊申購 中籤率0.6% 23日上櫃...承銷價60元

程曦資訊（6898）公開申購昨（19）日完成，本次公開申購承銷張數657張，每股承銷價格60元，合格件數為108,403件，中籤率0.6%，將於10月23日掛牌上櫃。

第一傳動 明登興櫃

智慧電動傳動系統廠第一傳動（7957）將於21日登興櫃，參考價168元。董事長曾冠樹昨（19）日表示，明年正式切入工業機器人市場，加上越南新廠投產，雙引擎推升營運成長，全年營收挑戰60億元新高，力拚明年底轉上市。

TPK進擊攻玻璃基板 秀TGV相關技術

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）衝刺先進封裝新業務，今（20）首度參展2026 TPCA Show（台灣電路板國際展覽會），展示在玻璃基板TGV（Through Glass Via, 玻璃穿孔）相關技術開發成果，預計未來兩年投入60億元擴建產能，為長期營運注入新動能。

艾訊奪智慧住宅專案 將工業級人機介面導入豪宅案場取件櫃

工業電腦廠艾訊（3088）昨（19）日宣布攜手知名建設，將工業級人機介面GOT110A導入「台中南屯七期豪宅」案場的智慧取件櫃，市場看好，有望為艾訊業績增添新動能。

永彰進軍機器人應用

永彰（4523）昨（19）日與寶佳機構攜手舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，面對AI科技快速發展，以及缺工、少子化帶來的智慧化與無人化需求，永彰進軍智慧機器人及生活科技應用，隨新產品推出，將成為未來營運成長新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。