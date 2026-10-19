宏碁遊戲代理新品上市

SteelSeries台灣總代理宏碁遊戲-創（6908）在台發表全新電競旗艦滑鼠「SteelSeries SENSEI PRO」與「RIVAL PRO」，法人看好，隨著宏碁遊戲新增代理產品，加上3A遊戲大作《GTA 6》將上市，有望刺激PS 5主機銷量，為宏碁遊戲營運增添新動能。

宏碁遊戲表示，本次新品首度導入突破性的「超寬頻技術（Ultra Wideband）」，實現超低延遲與極致精準傳輸；同時搭載「雙電池系統」，讓玩家在激烈賽事中無需插線等待，換電即用，打造真正的「無限續航」電競體驗。

SteelSeries為全球知名的電競品牌，致力於打造兼具品質、創新與功能性的電競與遊戲周邊產品，品牌自2001年成立以來，旗下品牌包含KontrolFreek與Nahimic，2022年SteelSeries加入GN集團，產品銷售遍及全球約100個國家；台灣由宏碁遊戲為獨家代理商供貨。