聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基9月每股虧0.04元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉基（6715）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結9月稅後淨損300萬元，每股淨損0.04元，該公司積極衝刺近封裝光學（NPO）產品，有望成為明年業績增長的主要動能。

嘉基在9月中完成現增案，合計發行6,000張新股，每股價格310元，籌資18.6億元全數收足，隨銀彈到手，規劃設立NPO生產線陸續啟動，嘉基表示，資金用途主要投入無塵室裝修工程、購置機器設備。

嘉基今年募資主要用於中壢廠無塵室整建與新產線設備建置，以瞄準AI資料中心與高速光通訊產品需求，新產線將鎖定NPO、400／800G線性驅動可插拔光模組（LPO）等新品需求，無塵室將於明年第2季完成整建，新產線則會在明年第4季投產。嘉基的新產線包括NPO插槽（Socket）、800G嵌入式光學傳輸模組、光引擎模組等。

募資 嘉基

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永光加碼電子化學品產能布局 現增17億元擴建光阻劑、CCL 樹脂新產線

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

台股上演「領域展開」！00918靠AI、金融雙引擎 9檔成分股一次看

陸半導體測試設備巨頭 聯訊儀器要發行H股

相關新聞

股本膨脹引市場疑慮？緯穎一路貼權下跌 驚現425張「跌停價」鉅額交易

曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎（6669），在除權後走勢持續疲弱，股價至今已經下挫28％。儘管19日盤中展現逢低承接力道，終場翻紅上漲2.17％、收在1,885元，但盤後公布的鉅額交易資訊卻引發市場高度關注，驚見一筆成交在跌停價1,665元的配對鉅額交易、成交量逾425張（425,537股），總成交金額約7.085億元。

獲利回升、借款槓桿降低 台塑四寶評等獲調升！展望「穩定」

繼去年調降台塑四寶評等之後，中華信評今宣布調升評等行動，因更為強勁的營運現金流量、處分股權投資收益及短期投資公允價值提升，應可使台塑四大公司未來兩年內將其借款槓桿維持在較低水準。基於此中華信評將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。同時將各類公司債的債務發行信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。

曜越法說會／插旗AI工作站市場 明年起顯著貢獻業績

電競品牌廠曜越（3540）19日召開法說會，董事長林培熙指出，公司將正式進軍AI工作站市場，透過一條龍整合優勢搶攻商機，預料明年起將顯著貢獻營收，約占整體業績至少一成，藉此新業務挹注營運成長。

瑞軒不愁沒訂單 怕交不出貨

瑞軒（2489）光通訊新業務報捷之際，董事長吳春發透露，現在「不愁沒訂單、只怕交不出貨」，伴隨公司機轉型，成功增加利潤較高的B2B（企業端）業務比重，有效提升獲利。

乙盛今年業績拚新高

機構件大廠乙盛-KY（5243）受惠低軌衛星相關應用產品出貨旺，第3季營收衝上41.37億元，為歷年單季新高，法人看好，乙盛上季獲利改寫新猷可期，前三季獲利將超越去年全年，全年營收有望突破140億元，創歷史新高。

嘉基9月每股虧0.04元

嘉基（6715）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結9月稅後淨損300萬元，每股淨損0.04元，該公司積極衝刺近封裝光學（NPO）產品，有望成為明年業績增長的主要動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。