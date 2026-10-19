嘉基9月每股虧0.04元

繼去年調降台塑四寶評等之後，中華信評今宣布調升評等行動，因更為強勁的營運現金流量、處分股權投資收益及短期投資公允價值提升，應可使台塑四大公司未來兩年內將其借款槓桿維持在較低水準。基於此中華信評將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。同時將各類公司債的債務發行信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。

2026-10-19 18:53