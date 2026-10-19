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嘉基9月每股虧0.04元
嘉基（6715）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結9月稅後淨損300萬元，每股淨損0.04元，該公司積極衝刺近封裝光學（NPO）產品，有望成為明年業績增長的主要動能。
嘉基在9月中完成現增案，合計發行6,000張新股，每股價格310元，籌資18.6億元全數收足，隨銀彈到手，規劃設立NPO生產線陸續啟動，嘉基表示，資金用途主要投入無塵室裝修工程、購置機器設備。
嘉基今年募資主要用於中壢廠無塵室整建與新產線設備建置，以瞄準AI資料中心與高速光通訊產品需求，新產線將鎖定NPO、400／800G線性驅動可插拔光模組（LPO）等新品需求，無塵室將於明年第2季完成整建，新產線則會在明年第4季投產。嘉基的新產線包括NPO插槽（Socket）、800G嵌入式光學傳輸模組、光引擎模組等。
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