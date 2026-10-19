乙盛今年業績拚新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機構件大廠乙盛-KY（5243）受惠低軌衛星相關應用產品出貨旺，第3季營收衝上41.37億元，為歷年單季新高，法人看好，乙盛上季獲利改寫新猷可期，前三季獲利將超越去年全年，全年營收有望突破140億元，創歷史新高。

乙盛昨（19）日不回應法人預估的財務數字，強調本季仍然以伺服器及低軌衛星產品為主力，估計整體營運優於去年同期，惟伺服器出貨動能仍視晶片短缺是否緩解。

法人估，乙盛本季營收有機會改寫同期新高。乙盛昨天股價收93.6元，下滑1.9元，外資法人連三買。

乙盛產品聚焦金屬沖壓件、模具、機構件為主，應用涵蓋汽車、網通、低軌衛星、消費性電子等領域，並積極優化產品組合，前三季來自低軌衛星等網通營收占比從過往不到一成拉高到15%至20%，伺服器相關產品營收約20%，汽車相關產品占比降至52%，主要客戶為特斯拉，消費性產品占比不到一成。

乙盛前三季營收105億元，年增14.3%，主要動能來自低軌衛星及伺服器雙引擎催動，其中，今年低軌衛星相關營收年增翻倍增長，伺服器相關營收年成長五成。法人指出，乙盛為Space X的一階（Tier 1）供應商，主要供貨地面接收站上下蓋、散熱片及鐵件、塑件全系列機構件等產品。

另一方面，乙盛同步衝刺伺服器相關業務，受惠北美雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI資料中心，隨伺服器新平台迭代，通用伺服器、AI伺服器需求同步增溫，乙盛挾墨西哥生產優勢，透過ODM廠取得伺服器訂單，主要供貨機櫃及機殼等機構件產品。

據了解，乙盛墨西哥廠持續投入大型連續沖壓自動化生產線，導入2,000噸級沖壓設備，以支應客戶訂單需求，墨西哥廠供貨汽車及伺服器產品為主，主要供貨美國市場，乙盛七成營收來自墨西哥廠，為集團產能重心。乙盛累計今年上半年稅後純益5.05億元，年增39%，每股純益3元。

乙盛 業績 營收

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