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輝達等大咖都愛！瑞軒光通訊產線獲認證 董座吳春發首度證實

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
瑞軒董事長吳春發。聯合報系資料照
瑞軒董事長吳春發。聯合報系資料照

瑞軒（2489）光通訊新事業有重大突破，董事長吳春發首度證實，旗下光通訊產品線已通過客戶端認證，相關訂單與營運近況「很不錯」，將大舉在越南廠區召募人才並擴產，以滿足客戶需求，擴大出貨。

據了解，瑞軒光通訊相關產品線是通過輝達、以及美系雲端大廠（CSP）與光通訊大咖認證，讓瑞軒從電視代工廠搖身一變，成功卡位AI伺服器光互聯商機，躍居AI市場新寵兒。

市場先前盛傳，瑞軒跨入CPO關鍵設備光纖分配盒（Shuffle Box）代工，主因光通訊大廠波若威受惠於輝達訂單爆發所產生的「訂單外溢效益」，把Shuffle Box代工訂單流向瑞軒。

瑞軒過往對光通訊接單傳聞均「不予置評」。不過，吳春發首度證實，旗下光通訊生產線已取得客戶端認證，將擴充產能為量產做好準備。

據指出，在AI數據中心與高效能運算中，Shuffle Box扮演著「交通樞紐」的角色，是訊號分拆與匯聚的關鍵元件；單價高達6,000美元至8,000美元，屬於高單價代工業務。

吳春發並透露，光通訊相關業務通過客戶認證之後，瑞軒積極擴產，並開始召兵買馬，已規劃於越南廠擴充產線，並開始展開招募外派人才作業。

根據瑞軒釋出的徵才消息，在台灣中和與越南廠區都有光通訊人才召募需求，除了傳統的工程師類別，還增加光通訊相關工程師及製造主管，其中不乏備註為「派駐越南」名額。

瑞軒近期基本面顯著增溫，9月合併營收34.45億元，攀上七年來單月高點，月增26.4%，年增32.5%。

在生產布局方面，瑞軒透過越南、台灣及蘇州產能彈性調度以應對客戶需求，為營運提供強大的產能支撐。將持續優化全球供應鏈配置與產品組合，朝營運穩健向上成長目標邁進。

瑞軒指出，近年持續降低傳統電視業務比重，將重心轉往高階顯示器、電腦周邊、視訊會議及AIoT智慧物聯網等高價值領域。隨著電腦周邊出貨量突破3,000萬個，加上光通訊新事業正式加入營運引擎，今年以來營運動能逐季升溫，未來將持續優化產品組合，朝長期穩健成長目標邁進。

光通訊 瑞軒 光纖

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