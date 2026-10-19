櫃買中心攜手數產署舉辦「AI新創躍升關鍵力」論壇

為協助台灣AI新創企業加速鏈結資本市場資源，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手數位發展部數位產業署及安永聯合會計師事務所，於19日下午假政大公企中心隆重舉辦「AI新創躍升關鍵力論壇」。本次活動匯聚政府機關、資本市場專業機構及眾多AI新創企業，共同探討企業從創新技術邁向商業化與資本化之關鍵策略。

櫃買中心主任秘書林婉蓉指出，當前全球正處於AI顛覆性變革的關鍵時刻，AI不僅是技術工具，更是產業全面升級的核心驅動力。新創團隊除了前瞻技術與政策支持外，「健全的公司治理與資本布局」更是決定企業能走多穩、飛多高的穩固基石。櫃買中心建構的多層次資本市場架構中，最貼近早期新創、最具包容性的起步平台就是「創櫃板」。創櫃板提供中小微型企業便捷的申請流程、多元創新評估、免費專業輔導課程與精準的媒合活動，能有效提升客戶、供應商與投資人對公司的信任度，進而協助企業吸引優秀人才並順利完成早期募資與市場拓展。

數發部數產署簡任視察許美玲則表示，數產署推出「加強投資AI新創實施方案」提供AI新創資金協助外，也期待未來與櫃買中心雙向合作，由櫃買中心提供潛在案源予方案，方案則轉介投資事業予櫃買中心，讓更多優秀的新創團隊能夠善用政府資源與資本市場工具，共同為台灣AI新創企業注入新動能。

安永聯合會計師事務所營運長黃建澤則強調，安永近年在輔導新創企業、中小企業以及有計畫IPO企業建立完善管理制度及健全財務體質方面，積極投入不遺餘力，安永已連續10年獲櫃買中心頒發創櫃板「推動輔導績效獎」之肯定。

本次論壇除解析政府百億資金方案外，櫃買中心針對「創新企業進軍資本市場的策略地圖與關鍵攻略」進行專題剖析，現場並結合安永專業諮詢團隊及新創企業之實戰經驗分享，與會者反應相當熱烈。

櫃買中心未來將持續深化與跨部會及產業界之合作，積極扮演新創企業成長之後盾，全力扶植台灣AI新創企業加速成長。更多創櫃板資訊，請詳（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。