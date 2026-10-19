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股本膨脹引市場疑慮？緯穎一路貼權下跌 驚現425張「跌停價」鉅額交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎，股價至今已經下挫28％。聯合報系資料照
曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎，股價至今已經下挫28％。聯合報系資料照

曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎（6669），在除權後走勢持續疲弱，股價至今已經下挫28％。儘管19日盤中展現逢低承接力道，終場翻紅上漲2.17％、收在1,885元，但盤後公布的鉅額交易資訊卻引發市場高度關注，驚見一筆成交在跌停價1,665元的配對鉅額交易、成交量逾425張（425,537股），總成交金額約7.085億元。

緯穎股價過去曾一路飆上歷史天價，更一度被市場看好有望挑戰股王。然而，公司於9月2日進行大手筆除權、每股配發股票股利約19.8279元（相當於「買1張配近2張」，除權後原持股膨脹至近3張），除權參考價定為2,614.99元，隨即脫離「2,000元高價俱樂部」。

市場人士指出，除權後緯穎股本大幅膨脹，引發法人與市場資金對其「獲利與每股盈餘（EPS）成長動能恐追不上股本擴張速度」的擔憂，可因而導致股價一路貼權、跌跌不休。

今日緯穎盤中一度下探1,795元、失守1,800元整數大關，雖隨後買盤進駐拉抬收在1,885元，但盤後卻爆出以跌停價1,665元成交的425張鉅額交易。折價幅度超過11.6％，推測有特定大戶或機構法人急於以底限價格變現或完成特定場外移轉，也為後續籌碼與走勢增添市場觀望氣氛。

緯穎 跌停 市場 股后

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