獲利回升、借款槓桿降低 台塑四寶評等獲調升！展望「穩定」

繼去年調降台塑四寶評等之後，中華信評今宣布調升評等行動，因更為強勁的營運現金流量、處分股權投資收益及短期投資公允價值提升，應可使台塑四大公司未來兩年內將其借款槓桿維持在較低水準。基於此中華信評將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。同時將各類公司債的債務發行信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。

與此同時，中華信評確認該些公司的短期發行體信用評等為「twA-1+」。「穩定」的評等展望反映：中華信評預期，台塑集團未來一至二年的借款對 EBITDA 比率將維持在低於0.5倍的水準，進而為其大宗商品業務的波動性提供充裕的緩衝空間。

中華信評對台塑集團進行評估並授予擬制性集團信用結構（group credit profile；GCP）。持續依據台灣塑膠工業股份有限公司（台塑）、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司（台化）、台塑石化股份有限公司稽核後合併報表的擬制性合併財務數據來產生四大公司的擬制性GCP，以衡量四大公司的信用品質。

評等行動理由指出，此次評等調升行動反映台塑集團明顯改善的財務實力與獲利韌性。該集團有所恢復的營運績效表現，加上投資處分與短期投資價值提升等因素，可望加快集團去槓桿的速度並增強財務彈性。同時，電子材料與零組件業務的營收貢獻度增加應有助於分散其獲利基礎。中華信評預測，2027年至2028年電子材料與零組件業務在該集團合併EBITDA中的貢獻占比，將由2024年至2025年時的30%以下，上升至40%至50%。

中華信評預期，隨著中東衝突期間高油價帶來的短暫效益逐漸消退，前述改善現象應有助於該集團維持信用實力。儘管大宗化學品供給過剩仍為主要風險，但更為強健的資產負債表應可在未來兩年間增強該集團吸收獲利波動的能力。

再則，煉油業務的利潤率應可維持，而化學品價差在中東衝突導致的提振效應消退後可能縮減。中華信評預期，在價格恢復正常、貿易流動回穩、以及低成本庫存耗盡後，化學品的價差將會縮減。不過，由於受損的中東地區煉油廠長期停產且部分煉油廠可能要到2027年方能全面恢復營運，加上已規劃的維護作業以及新增煉油產能有限，中華信評因此預測台塑集團的煉油業務利潤率將更具韌性。

高價值電子材料業務的成長應可提升獲利分散性與韌性。人工智慧（AI）伺服器、高效能運算與高速網路等領域日益成長的需求，應可帶動南亞塑膠電子材料業務（包括玻璃纖維布、銅箔與銅箔基板等）及其子公司南亞電路板股份有限公司的IC載板與印刷電路板業務強勁成長。

大宗化學品業務的高營收占比可能使獲利表現持續面臨波動。中國產能的持續增加、來自天然氣為原料之石化廠的競爭、以及下游需求疲軟等因素，可能會壓縮整個亞洲地區的產能利用率與產品價差。因此，中華信評預期未來兩年的大宗化學品的利潤率不會出現全面性復甦。由於台塑集團多種主要大宗化學品持續供過於求，未來一至二年前述業務部門將持續處於虧損狀態。

更強健的獲利能力與更低的借款槓桿，應可使台塑企業四大公司未來兩年的借款對 EBITDA 比維持在0.5倍以下。中華信評預測，四大公司2026年的EBITDA將從2025年的655億元大幅成長至1,900億元至2,100億元。更強勁的營運現金流量以及處分南亞科技股公司與南亞電路板部分股權收益，應有助於四大公司持續降低借款水準。短期投資（主要為該集團持有的南亞科技股權）高額的公允價值增加，亦應有助於降低該集團的調整後借款，並為大宗商品循環周期與煉油價差的潛在波動提供充裕的緩衝空間。

由於流動性緩衝空間擴大，中華信評將流動性評估結果由允當等級調整為極強健等級。中華信評預測，在短期投資部位價值大幅提升以及營運現金流量增強支持下，未來24個月期間該集團應可將其流動性來源對流動性用途比維持在2倍以上的水準。

「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，未來一至二年四大公司將維持較低的借款槓桿。產品組合持續改善以及電子材料與零組件業務的營收貢獻度提高應可增強現金流量產生能力，並將該集團的借款對EBITDA 比維持在0.5倍以下。該集團龐大的股權投資規模亦可為其提供額外的財務彈性以控管借款槓桿。