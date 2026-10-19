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程曦資訊申購大熱門、中籤率僅0.6％ 將於10月23日掛牌

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

程曦資訊（6898）公開申購於今日順利完成抽籤事宜，本次公開申購承銷張數為657張，每股承銷價格60元，合格件數為108,403件，中籤率0.6％，將於10月23日正式掛牌上櫃。程曦資訊持續深化AI技術應用，透過內部流程優化提升營運效率，更取得ISO/IEC 42001人工智慧管理系統國際認證，為後續拓展企業AI轉型服務增添競爭優勢。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務多年，近年積極推動AI轉型，並於2026年設立創新研發部，持續將AI質檢、AI Trainer及AI Agent等技術導入客服營運及內部管理流程，透過人機協作提升服務品質與營運效率。隨著AI應用逐步落地，內部人力工時減少8.5％、人力成本下降逾6％，展現AI導入的具體效益，並逐步將內部應用成果轉化為可複製的服務模組，為拓展企業AI轉型服務奠定基礎。

程曦資訊近期通過ISO/IEC 42001人工智慧管理系統國際驗證，這是全球首項人工智慧管理系統（AIMS）國際標準，涵蓋AI系統生命周期管理、風險評估及持續改善等面向。程曦資訊結合既有ISO/IEC 27001資訊安全管理系統基礎，建立AI風險評估、偏見審查及監督機制，強化AI應用的透明度與風險控管能力，有助於提升公部門及企業客戶信任，強化大型專案爭取及跨產業市場拓展的競爭力。

程曦資訊累計已協助逾350家企業推動數位轉型，累積跨產業系統整合及流程管理經驗，為拓展AI顧問業務奠定基礎。未來將持續發展企業培訓，流程健診及客製化AI導入服務，逐步推進顧問年約及模組化訂閱平台，推動AI賦能的企業流程再造（AI BPR）商業化，同時深化公部門合作，拓展金融、能源、電商及資訊服務等民間企業市場，擴大AI相關業務布局，為中長期營運增添成長動能。

程曦資訊今日成交均價為77.5元，每股公開申購承銷價為60元，將於10月23日掛牌上櫃，正式加入台灣資本市場行列。

中籤率 申購 客服 人工智慧

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