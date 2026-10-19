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第一傳動搶進四足機器人供應鏈 升降模組開始交貨、2027年底拚上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第一傳動科技董事長曾冠樹表示，公司成立滿20周年選擇進入資本市場，主要希望強化人才招募、公司治理及世代傳承，為下一階段營收挑戰逾百億元奠定基礎。記者簡永祥／攝影
第一傳動科技董事長曾冠樹表示，公司成立滿20周年選擇進入資本市場，主要希望強化人才招募、公司治理及世代傳承，為下一階段營收挑戰逾百億元奠定基礎。記者簡永祥／攝影

電動線性傳動系統廠第一傳動科技（7957）將於 2026年10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹今（19）日在法說會前受訪表示，公司已切入四足機器人升降模組供應鏈，與中國多家機器人業者展開合作，部分產品已通過客戶驗證並開始少量交付。隨著工業設備電動化及機器人應用擴大，工業事業營收占比有望持續提升，朝20%目標邁進。

第一傳動成立20年，過去以醫療床、升降桌及電動家具傳動系統為主要業務，近年積極拓展工業自動化及機器人市場。曾冠樹指出，公司目前切入機器人市場的主要產品為電動升降立柱及升降模組，可協助四足機器人調整操作高度、擴大工作範圍，並提升動作穩定性。

他透露，目前中國已有多家不同類型的機器人業者投入相關開發，第一傳動憑藉既有傳動技術及客戶基礎，取得多項合作專案，部分已開始少量交貨，其他則持續開發及驗證。不過，機器人市場仍處發展初期，實際放量速度尚難掌握，因此暫未設定2027年機器人業務營收占比，也不會另設第五個事業群，而是歸入工業事業。

第一傳動2026年上半年工業事業營收占比已由13.9%提高至16%，成為成長最快的業務。法人關注2027年占比能否突破20%，經營團隊表示，確實希望朝此方向努力，未來將持續拓展工業設備電動化及新應用。

海外布局方面，第一傳動越南新廠預計今年底開幕，2027年第一季後陸續導入生產，考量國際客戶認證程序，正式量產預計落在明年下半年。公司指出，目前東莞及台灣工廠產能尚未滿載，越南廠主要為提前布局產能與全球供應鏈調度彈性，長期可望貢獻集團20%至30%營收。

營運展望方面，第一傳動目前在手訂單約10億至15億元，能見度約二至三個月。受惠醫療及工業需求成長，加上下半年為傳統旺季，公司預期2026年營收可突破60億元、改寫歷史新高，全年獲利則力拚優於2025年，每股純益以賺進一個股本為努力目標，但尚難超越過去16元以上的歷史高峰。

至於上市規畫，第一傳動預計2027年財報出爐後提出上市申請，以年底掛牌為目標。曾冠樹回顧，創業初期曾在2008年面臨經營困境，歷經20年逐步建立全球布局，如今選擇進入資本市場，主要希望強化人才招募、公司治理及世代傳承，為下一階段營收挑戰逾百億元奠定基礎。

第一傳動科技董事長曾冠樹 （左三）與副董事長藍弘煒（左四）帶領經營團將於明年舉行興櫃前法說會。記者簡永祥／攝影
第一傳動科技董事長曾冠樹 （左三）與副董事長藍弘煒（左四）帶領經營團將於明年舉行興櫃前法說會。記者簡永祥／攝影

機器人 供應鏈 交貨 興櫃

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