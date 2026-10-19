快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基獲利／9月每股淨損0.04元 將積極衝刺NPO產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉基（6715）19日公告9月稅後淨損300萬元，9月每股稅後淨損0.04元，該公司將積極衝刺近封裝光學（NPO）產品，帶動明年業績增長。

嘉基在9月中完成今年度的現增6,000張，每股價格為310元，股款18.6億元已經全數收足，隨著銀彈到手，規劃設立NPO生產線將陸續啟動，該公司指出，主要資金用途為無塵室裝修工程、購置機器設備。

根據公開說明書，嘉基今年募資主要用於中壢廠無塵室整建與新產線設備建置，以瞄準人工智慧（AI）資料中心與高速光通訊產品需求，新產線將鎖定近封裝光學（NPO）、400/800G 線性驅動可插拔光模組（LPO）等新品需求，其中無塵室將於明年第2季完成整建，新產線則會在明年第4季投產。

嘉基 中壢 業績 人工智慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

致茂、穎崴 衝測試設備

00985A規模衝277億！兩周暴增161％ 首配息「確定2.15元」不縮水

大立光法說手機、光通訊各冷熱 孕育中的CPO業務 獲法人青睞

相關新聞

曜越法說會／插旗AI工作站市場 明年起顯著貢獻業績

電競品牌廠曜越（3540）19日召開法說會，董事長林培熙指出，公司將正式進軍AI工作站市場，透過一條龍整合優勢搶攻商機，預料明年起將顯著貢獻營收，約占整體業績至少一成，藉此新業務挹注營運成長。

第一傳動搶進四足機器人供應鏈 升降模組開始交貨、2027年底拚上市

電動線性傳動系統廠第一傳動科技（7957）將於 2026年10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹今（19）日在法說會前受訪表示，公司已切入四足機器人升降模組供應鏈，與中國多家機器人業者展開合作，部分產品已通過客戶驗證並開始少量交付。隨著工業設備電動化及機器人應用擴大，工業事業營收占比有望持續提升，朝20%目標邁進。

國票金法說會／前三季賺36.92億元翻倍成長 EPS 1.01元

國票金（2889）19日召開今年第3季法說會，總經理吳瑛表示，國票金今年9月自結稅後盈餘3.45億元，累計前三季稅後盈餘36.92億元，較去年同期增加19.85億元，年增116.29%，每股稅後純益1.01元，9月底每股淨值12.66元，年化股東權益報酬率（ROE）來到10.64％，資產報酬率（ROA）為1.02％。

國票金法說會／公公併有新進度？總座吳瑛最新回應出爐

國票金（2889）19日召開今年第3季法人說明會，針對近期受矚目的「公公併」議題，總經理吳瑛表示，將積極評估各種可行方案選擇最佳解；至於樂天網銀是否可能與其他實體銀行併購？國票金則表示，與實體銀行並存「並非不可能」。

2027年高階玻纖布續缺 富喬擴產營運旺亮燈漲停

電路板國際展會倒數，上游銅箔與玻纖材料受關注，業界看待2027年高階玻纖布續缺，PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）擴產營運看旺，吸引資金歸隊，今日股價表現優於大盤亮燈漲停。

Google 進擊量子技術大突破 帶旺金寶

Google在量子運算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬體成本。台廠中，金寶（2312）已宣告Google為其潛在量子客戶，隨著Google量子運算迎來新突破，法人看好金寶將成為大贏家，搶先贏得商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。