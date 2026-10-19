嘉基獲利／9月每股淨損0.04元 將積極衝刺NPO產品

電動線性傳動系統廠第一傳動科技（7957）將於 2026年10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹今（19）日在法說會前受訪表示，公司已切入四足機器人升降模組供應鏈，與中國多家機器人業者展開合作，部分產品已通過客戶驗證並開始少量交付。隨著工業設備電動化及機器人應用擴大，工業事業營收占比有望持續提升，朝20%目標邁進。

2026-10-19 16:53