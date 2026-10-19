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嘉基獲利／9月每股淨損0.04元 將積極衝刺NPO產品
嘉基（6715）19日公告9月稅後淨損300萬元，9月每股稅後淨損0.04元，該公司將積極衝刺近封裝光學（NPO）產品，帶動明年業績增長。
嘉基在9月中完成今年度的現增6,000張，每股價格為310元，股款18.6億元已經全數收足，隨著銀彈到手，規劃設立NPO生產線將陸續啟動，該公司指出，主要資金用途為無塵室裝修工程、購置機器設備。
根據公開說明書，嘉基今年募資主要用於中壢廠無塵室整建與新產線設備建置，以瞄準人工智慧（AI）資料中心與高速光通訊產品需求，新產線將鎖定近封裝光學（NPO）、400/800G 線性驅動可插拔光模組（LPO）等新品需求，其中無塵室將於明年第2季完成整建，新產線則會在明年第4季投產。
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