快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
第一傳動董事長曾冠樹說，公司長期深耕電動線性傳動領域，明年將切入工業機器人市場。記者宋健生／攝影
第一傳動董事長曾冠樹說，公司長期深耕電動線性傳動領域，明年將切入工業機器人市場。記者宋健生／攝影

智慧電動傳動系統整合廠商第一傳動（7957）將於10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹19日表示，第一傳動長期深耕電動線性傳動領域，專注智慧傳動系統的研發、製造與銷售，明年將切入工業機器人市場，為營運挹注新成長動能。

曾冠樹指出，第一傳動已完成多款高負載、高精度、高耐用度的電動傳動系統開發，並導入多軸協作型機器人、物流搬運機器人、自動化設備等客戶端的升降模組實機驗證，初步鎖定大陸物流倉儲、產線自動化升級市場，預計明年在工業機器人應用領域，將可見到實質的效益產生。

展望未來，公司更將進一步強化控制系統、感測器整合與AI演算法應用，提高傳動系統的動態精準度、同步性、安全性與智慧化能力，以支援工業機器人在複雜環境下的穩定運作。

受惠醫療與工業應用需求快速提升，第一傳動 2025年合併營收為56.42億元，為歷史次高，每股稅後純益10.85元；今年累計上半年合併營收達31.61億元、年增15.2%，稅後純益2.43億元、年增45.5%，每股稅後純益4.31元，營運動能維持強勁，尤以工業自動化相關領域成長最快。

法人估，隨著客製化提案持續增加，加上下半年為傳統旺季，營運通常優於上半年，全年營收應可超越60億元大關、創歷史新高，獲利也可望優於去年。而在訂單與出貨動能延續下，目前第一傳動在手訂單10億至15億元，能見度約2至3個月。

第一傳動以自有品牌「TiMOTION」布局全球市場，目前於台灣、大陸、美國、歐洲、日本及澳洲設有營運據點，透過全球服務網絡貼近各區域市場與客戶需求。公司持續投入研發並深化機電整合能力，已成為台灣少數能提供完整電動傳動整合方案的供應商。

公司主要生產據點位於大陸、越南與台灣，產品涵蓋電動推桿、升降立柱、馬達齒輪箱及控制系統等，並提供機電整合與客製化智慧傳動解決方案，零件自製率高達85%以上。

相關產品已廣泛應用於醫療、工作環境、家用傢俱及工業等市場，客戶多為各領域的國際龍頭廠商。

值得注意的是，第一傳動越南新廠預計今年底完工，明年第1季陸續導入量產，下半年全面投產，產能擴張，預估新廠可再增加20%至30%營收貢獻度。

第一傳動成立於2006年，目前實收資本額約6億元，公司預計明年中送件申請股票上市，拚明年底掛牌。

第一傳動長期布局醫療、工作環境、家用傢俱及工業四大應用市場，憑藉研發、製造、自有品牌與全球市場布局的長期累積，持續提升智慧傳動系統整合能力與市場競爭力。

在產品應用方面，2025年醫療應用占營收比重為49.3%，工作環境占19.7%、傢俱17.9%、工業13.1%。

今年工業應用成長最為顯著，產品主要應用在大型農業機械、無人物料搬運設備及電動工業設備等領域，上半年工業應用營收較去年同期大幅成長三成以上，營收占比已提升至16%，成為推動整體營運成長的重要動能。

根據Grand View Research研究報告預估，全球工業自動化與控制系統市場規模，到2033年將達到5,044億美元，2026到2033年CAGR達 10.5%。

展望未來，曾冠樹表示，第一傳動將持續深化醫療、工作環境、家用傢俱及工業四大應用市場布局，掌握人口高齡化、醫療照護、人體工學與工業智慧化等長期趨勢，並透過全球服務網絡貼近客戶需求，完善全球生產布局，強化供應鏈彈性與在地服務能力。

此次登錄興櫃為公司成立20年的重要里程碑，第一傳動將持續精進公司治理與資訊透明度，藉由資本市場平台提升國際競爭力與品牌能見度，為下一階段長期成長奠定基礎。

興櫃 機器人 工業機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義中埔產業園區第一槍！ 和富工業砸4500萬建廠

綠茵深化國際原料合作、新廠明年首季投產後 產能擴增三至五倍

研華夯什麼 今年股價翻倍？北美總經理牛文中專訪談展望

聯電、南亞科、台光電…台股衝關5萬點 哪些AI股拉回安心買？13檔名家口袋名單公開

相關新聞

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

智慧電動傳動系統整合廠商第一傳動（7957）將於10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹19日表示，第一傳動長期深耕電動線性傳動領域，專注智慧傳動系統的研發、製造與銷售，明年將切入工業機器人市場，為營運挹注新成長動能。

國票金法說會／前三季賺36.92億元翻倍成長 EPS 1.01元

國票金（2889）19日召開今年第3季法說會，總經理吳瑛表示，國票金今年9月自結稅後盈餘3.45億元，累計前三季稅後盈餘36.92億元，較去年同期增加19.85億元，年增116.29%，每股稅後純益1.01元，9月底每股淨值12.66元，年化股東權益報酬率（ROE）來到10.64％，資產報酬率（ROA）為1.02％。

國票金法說會／公公併有新進度？總座吳瑛最新回應出爐

國票金（2889）19日召開今年第3季法人說明會，針對近期受矚目的「公公併」議題，總經理吳瑛表示，將積極評估各種可行方案選擇最佳解；至於樂天網銀是否可能與其他實體銀行併購？國票金則表示，與實體銀行並存「並非不可能」。

2027年高階玻纖布續缺 富喬擴產營運旺亮燈漲停

電路板國際展會倒數，上游銅箔與玻纖材料受關注，業界看待2027年高階玻纖布續缺，PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）擴產營運看旺，吸引資金歸隊，今日股價表現優於大盤亮燈漲停。

Google 進擊量子技術大突破 帶旺金寶

Google在量子運算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬體成本。台廠中，金寶（2312）已宣告Google為其潛在量子客戶，隨著Google量子運算迎來新突破，法人看好金寶將成為大贏家，搶先贏得商機。

致茂、穎崴 衝測試設備

國際半導體產業協會（SEMI）預估，2028年全球半導體測試設備銷售可望首度衝上200億美元大關、達208億美元（約新台幣6,600億元），看好相關商機爆發，致茂（2360）、穎崴、閎康、汎銓等台廠積極卡位，紛紛擴產搶食大餅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。