第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

智慧電動傳動系統整合廠商第一傳動（7957）將於10月21日正式登錄興櫃，登錄參考價格為每股168元。董事長曾冠樹19日表示，第一傳動長期深耕電動線性傳動領域，專注智慧傳動系統的研發、製造與銷售，明年將切入工業機器人市場，為營運挹注新成長動能。

曾冠樹指出，第一傳動已完成多款高負載、高精度、高耐用度的電動傳動系統開發，並導入多軸協作型機器人、物流搬運機器人、自動化設備等客戶端的升降模組實機驗證，初步鎖定大陸物流倉儲、產線自動化升級市場，預計明年在工業機器人應用領域，將可見到實質的效益產生。

展望未來，公司更將進一步強化控制系統、感測器整合與AI演算法應用，提高傳動系統的動態精準度、同步性、安全性與智慧化能力，以支援工業機器人在複雜環境下的穩定運作。

受惠醫療與工業應用需求快速提升，第一傳動 2025年合併營收為56.42億元，為歷史次高，每股稅後純益10.85元；今年累計上半年合併營收達31.61億元、年增15.2%，稅後純益2.43億元、年增45.5%，每股稅後純益4.31元，營運動能維持強勁，尤以工業自動化相關領域成長最快。

法人估，隨著客製化提案持續增加，加上下半年為傳統旺季，營運通常優於上半年，全年營收應可超越60億元大關、創歷史新高，獲利也可望優於去年。而在訂單與出貨動能延續下，目前第一傳動在手訂單10億至15億元，能見度約2至3個月。

第一傳動以自有品牌「TiMOTION」布局全球市場，目前於台灣、大陸、美國、歐洲、日本及澳洲設有營運據點，透過全球服務網絡貼近各區域市場與客戶需求。公司持續投入研發並深化機電整合能力，已成為台灣少數能提供完整電動傳動整合方案的供應商。

公司主要生產據點位於大陸、越南與台灣，產品涵蓋電動推桿、升降立柱、馬達齒輪箱及控制系統等，並提供機電整合與客製化智慧傳動解決方案，零件自製率高達85%以上。

相關產品已廣泛應用於醫療、工作環境、家用傢俱及工業等市場，客戶多為各領域的國際龍頭廠商。

值得注意的是，第一傳動越南新廠預計今年底完工，明年第1季陸續導入量產，下半年全面投產，產能擴張，預估新廠可再增加20%至30%營收貢獻度。

第一傳動成立於2006年，目前實收資本額約6億元，公司預計明年中送件申請股票上市，拚明年底掛牌。

第一傳動長期布局醫療、工作環境、家用傢俱及工業四大應用市場，憑藉研發、製造、自有品牌與全球市場布局的長期累積，持續提升智慧傳動系統整合能力與市場競爭力。

在產品應用方面，2025年醫療應用占營收比重為49.3%，工作環境占19.7%、傢俱17.9%、工業13.1%。

今年工業應用成長最為顯著，產品主要應用在大型農業機械、無人物料搬運設備及電動工業設備等領域，上半年工業應用營收較去年同期大幅成長三成以上，營收占比已提升至16%，成為推動整體營運成長的重要動能。

根據Grand View Research研究報告預估，全球工業自動化與控制系統市場規模，到2033年將達到5,044億美元，2026到2033年CAGR達 10.5%。

展望未來，曾冠樹表示，第一傳動將持續深化醫療、工作環境、家用傢俱及工業四大應用市場布局，掌握人口高齡化、醫療照護、人體工學與工業智慧化等長期趨勢，並透過全球服務網絡貼近客戶需求，完善全球生產布局，強化供應鏈彈性與在地服務能力。

此次登錄興櫃為公司成立20年的重要里程碑，第一傳動將持續精進公司治理與資訊透明度，藉由資本市場平台提升國際競爭力與品牌能見度，為下一階段長期成長奠定基礎。