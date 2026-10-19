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第一傳動21日每股168元登興櫃 工業機器人擬明年上市

中央社／ 台北19日電

智慧電動傳動系統廠第一傳動將於21日以每股168元登錄興櫃，董事長曾冠樹表示，規劃2027年上市，持續深化醫療、工作環境、家用家具、工業等4大應用場域，預計明年在工業機器人應用領域可見實質效益。

第一傳動說明，目前已完成多款高負載、高精度、高耐用度的電動傳動系統開發，並導入多軸協作型機器人、物流搬運機器人及自動化設備等客戶端的實機驗證，鎖定倉儲和自動化應用為主，部分半人形機器人應用專案開始小量交付。

展望今年業績，第一傳動預估下半年為傳統旺季，全年營運審慎樂觀，營收可超過新台幣60億元並創新高。每年整體業績目標成長雙位數百分比，今年工業應用成長顯著，主要在大型農業機械、無人物料搬運設備及電動工業設備等，預期明年工業應用占比目標2成。

展望訂單能見度，第一傳動表示，目前能見度約2至3個月，在手訂單規模約10至15億元。

第一傳動表示，未來將進一步強化控制系統、感測器整合與人工智慧（AI）演算法應用，提高傳動系統的動態精準度、同步性、安全性與智慧化能力，支援工業機器人，達到複雜環境下的穩定運作。

在新廠布局方面，第一傳動表示，越南新廠布局電動推桿、馬達、電控產品，預計今年底開幕，目標明年第1季後逐步進入量產，預計可增加2成至3成營收。

根據資料，第一傳動長期布局電動線性傳動領域，鎖定智慧傳動系統研發、製造與銷售，主要產品涵蓋電動推桿、升降立柱、馬達齒輪箱及控制系統，並提供機電整合及客製化智慧傳動解決方案，零件自製率超過85%。

第一傳動2025年合併營收56.42億元，為歷史次高；去年稅後淨利5億元，每股純益10.85元。今年上半年合併營收31.61億元，較去年同期成長15.2%；稅後淨利2.43億元，年增45.5%，每股純益4.31元。

從應用面來看，今年上半年醫療應用占第一傳動整體營收比重49.9%，工作環境占比17.8%，家具占比約16.4%，工業占比約16%。第一傳動在台灣、中國、美國、歐洲、日本、澳洲等地設有營運據點，主要生產據點在中國、越南及台灣。

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