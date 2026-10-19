國票金法說會／前三季賺36.92億元翻倍成長 EPS 1.01元

國票金（2889）19日召開今年第3季法說會，總經理吳瑛表示，國票金今年9月自結稅後盈餘3.45億元，累計前三季稅後盈餘36.92億元，較去年同期增加19.85億元，年增116.29%，每股稅後純益1.01元，9月底每股淨值12.66元，年化股東權益報酬率（ROE）來到10.64％，資產報酬率（ROA）為1.02％。

從各子公司表現來看，獲利結構出現明顯轉型。以往占金控獲利約六至七成的國際票券，今年因證券端獲利大幅爆發，證券獲利貢獻比重拉升至52％，成為集團最重要的獲利動能之一。

國票證券子公司9月稅後盈餘為4.52億元，累計前三季稅後盈餘32.55億元，較去年同期成長302.79%，獲利仍為歷史新高。受惠台股日均成交量值維持高檔，帶動該公司經紀業務手續費收入、融資及不限用途借貸利息收入呈倍數成長；自營業務方面，得益於交易策略奏效，各相關期貨衍生性商品、股票、認購（售）權證等部位操作績效良好，整體自營收益大幅增加，成為獲利成長之重要動能。

國際票券子公司9月稅後盈餘為1.79億元，累計前三季稅後盈餘21.4億元，較去年同期成長49.77%。三大主要業務均維持正向成長：票券業務受惠於承銷量、部位（含FRCP）評價利益、利息淨收益提升，獲利維持穩健；債券業務方面，雖美國聯準會於9月重啟升息一碼，外幣RP成本緩步走揚，OCI部位評價承壓，惟目前台、外幣債券養券收益維持正貢獻，獲利仍較去年同期大幅增長；股權業務受惠AI產業需求強勁帶動台股相關供應鏈類股大漲，加以均衡配置OCI股息部位領息貢獻，獲利亦顯著提升。

國票創投子公司，截至今年9月底，本業累計獲利1.75億元，年減37.59%，主係投資部分個股之處分、評價利益較去年同期減少。此外，權益法轉投資中國大陸之國旺租賃因當地經濟表現仍疲，採取穩健保守原則，增加壞帳損失準備提存，使國票創投整體獲利呈現虧損，今年前三季月稅後損失1.83億元。

總經理吳瑛表示，感謝各位投資先進長期的支持，今年以來，全球金融市場充滿挑戰與機會，國票金控在全體員工的努力下，各項業務繳出亮眼成績，尤其資本市場表現突出，各子公司自營及投資部門充分掌握市場機會，投資收益表現良好，截至今年9月底，金控整體獲利與去年全年度相較已成長超過六成。

展望後市，吳瑛指出，美國聯準會（Fed）因通膨風險升高，於9月會議決議升息一碼；會後公布的點陣圖亦顯示，委員預期年底前仍有升息一碼的空間，貨幣政策前景偏緊，將限制美債殖利率下行空間。面對總體經濟與利率環境變化，經營團隊將持續強化債券操作策略，逐步調整債券投資組合結構並執行部位置換，在控制存續期間的前提下，提高養券部位收益率，以在升息循環中穩固債券收益。

授信業務方面，吳瑛表示，當前核心任務為強化資產品質、嚴格控管信用風險，並持續清理與優化中國大陸租賃部位，將相關風險降至最低。純網銀業務方面，樂天國際銀行已於今年6月22日完成現金增資27.79億元，核心資本健全度進一步提升；隨著「企業網路銀行」平台於今年初正式上線，該行將深耕企業金融客戶基礎，帶動優質存款成長，並拓展企業自貸業務，以優化資產配置及利差表現。

展望未來，國票金控將持續強化風險控管與動態資產配置，聚焦利差優化，並積極開發「永續發展票券」客源，擴大綠色金融布局。同時，將持續深化核心業務發展，維持穩健獲利，為股東創造長遠且穩定的收益。