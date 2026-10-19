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國票金法說會／公公併有新進度？總座吳瑛最新回應出爐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國票金（2889）19日召開今年第3季法人說明會。聯合報系資料照
國票金（2889）19日召開今年第3季法人說明會。聯合報系資料照

國票金（2889）19日召開今年第3季法人說明會，針對近期受矚目的「公公併」議題，總經理吳瑛表示，將積極評估各種可行方案選擇最佳解；至於樂天網銀是否可能與其他實體銀行併購？國票金則表示，與實體銀行並存「並非不可能」。

針對併購政策方向，吳瑛表示，國票金將在配合政府政策、順應市場機制的原則下，積極評估各種可行方案，規劃兼顧股東、員工權益及金融市場發展的最佳策略。

國票金發言人李憲宗則指出，公司不排除任何可能的併購方案，但目前各方案仍在評估中，尚無具體進度可對外說明，金控主要評估併購考量三大原則，一是配合政府政策，二是符合市場交易的合理性，三是納入各項勞資協議與員工安置計畫等。

針對未來若有併購方向，樂天網銀何去何從之疑慮，李憲宗指出，由於樂天網銀並非由國票金控主導營運，而是由日方團隊負責經營，其架構為隸屬於國票金向下，且實體銀行與純網銀的經營特性、目標客群有顯著不同，兩者並存並非不可能，若未來有具體併購方案，勢必會將樂天網銀一併納入考量，遵循過往溝通前例，與主管機關充分討論可行方案。

公司治理方面，國票金新任經營團隊已於5月底董事會改選後順利就任，並配合新一屆董事會經營方針，於9月董事會通過集團薪酬政策，規範集團首長當年度變動薪資總額不得超過固定薪資總額，並比照公股行庫設置月薪天花板，各子公司手掌薪資亦按比例下修。金控首長部分已於10月生效；各子公司因須經各自董事會通過，預計將於11月正式生效。

國票金 公公併 法說會

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