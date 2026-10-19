輪到美國AI股密集公布財報了 本周美股還要注意哪些變數？

最近股市大幅震盪，台積電的表現也引發投資人高度關注。現在是買台股的台積電還是美國存託憑證（ADR）比較便宜？證交所董事長林修銘今日在立法院財委會答覆立委羅明才質詢時表示，的確是台股比較便宜，但是他也強調台積電在美國發行的ADR對全球的投資者也有一定的功能，兩邊不會有競爭的關係。

2026-10-19 12:13