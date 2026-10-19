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玻纖布抗跌！富喬9月毛利率暴衝至近52% 股價漲停再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

玻纖布賺翻了，富喬（1815）16日公布9月自結數，營業毛利4.87億元，年增198.77%，毛利率高達51.9%，相比第2季毛利率約40%，再多增加近12個百分點，稅後純益3.31億元，每股純益0.56元。富喬獲利亮眼，帶動股價強勢攻上漲停至154元，再刷歷史新高，成交量也暴增至19萬張，台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340）等也齊漲，僅南亞（1303）小跌。

富喬為台灣少數具備紗、布垂直整合與自有配方能力的玻纖布廠。富喬9月營收約9.38億元，年增82.14%；營業毛利4.87億元，年增198.77%，毛利率51.9%；稅後純益3.31億元，年增341.33%，每股純益0.56元。富喬毛利率暴衝，顯示市場需求持續緊俏，高階產品出貨比重提升，帶動毛利率走高。

富喬第3季營收年增76.5%、季增26.9%，主要受惠AI伺服器與高速交換器的傳輸速率持續提升，板材由M7、M8向M9以上升級，玻纖布同步由E-glass轉向一代、二代低介電布。

富喬持續往高階玻纖布邁進，台灣產能逐步由第一代低介電玻纖布Low DK1轉向Low DK2，下半年Low DK2出貨持續增加；自2027年起，富喬規劃將中國大陸廠部分一般電子級玻纖布產能轉向Low DK產品，擴大高階材料供應。

法人指出，富喬產品Low DK2獲CSP大廠認證通過，將於下一代 ASIC 產品採用，且 Low CTE 紗也已取得日本與海外客戶認證，Low CTE 布的認證也正在進行中。

富喬大漲帶動相關族群走強，德宏、建榮盤中上漲逾5%，台玻上漲逾1%，僅南亞因先前已急漲一波，盤中小跌。

富喬 漲停 毛利率

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