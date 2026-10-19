2027年高階玻纖布續缺 富喬擴產營運旺亮燈漲停

玻纖布賺翻了，富喬（1815）16日公布9月自結數，營業毛利4.87億元，年增198.77%，毛利率高達51.9%，相比第2季毛利率約40%，再多增加近12個百分點，稅後純益3.31億元，每股純益0.56元。富喬獲利亮眼，帶動股價強勢攻上漲停至154元，再刷歷史新高，成交量也暴增至19萬張，台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340）等也齊漲，僅南亞（1303）小跌。

2026-10-19 11:43