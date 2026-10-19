台股大盤回檔 智聯服務逆勢漲停

Google在量子運算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬體成本。台廠中，金寶（2312）已宣告Google為其潛在量子客戶，隨著Google量子運算迎來新突破，法人看好金寶將成為大贏家，搶先贏得商機。

2026-10-19 01:05