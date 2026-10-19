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台股大盤回檔 智聯服務逆勢漲停

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台股大盤回檔，市場看好資服業後續業績爆發力，帶動智聯服務（6751）19日逆勢強攻漲停，盤中股價來到59.9元，上漲5.4元。

智聯服務2026年9月合併營收達2.6億元，年增158%，創下單月歷史新高；第3季合併自結營收達5.5億元，同步改寫單季歷史新高紀錄。

智聯服務表示，業績成長主要受惠半導體產業需求持續成長，帶動市場對資訊科技（IT）及營運科技（OT）解決方案需求提升，成為推升智聯服務營收成長的重要動能。

智聯服務近年先後投資廠務工程公司旭誼與空調工程公司台信能源，逐步建構橫跨IT與OT的完整服務版圖，投資綜效持續顯現。未來，智聯服務將持續整合旗下資源，進一步深化服務生態系，為企業提供涵蓋「IT × OT × 人力服務」的一站式整合解決方案，掌握半導體與高科技產業持續投資及營運需求所帶來的成長契機。

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