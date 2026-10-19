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SCFI 反彈 分析師看好近洋股的萬海將受惠
反應國際海運市場價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,679.58點，較前一周上漲0.42%，其中，美東線周跌1.13%，美西線周跌0.78%，歐洲線運價周漲2.68%。
展望後市，分析師表示，近期各聯盟已開始評估通行蘇伊士運河的可能性，初期將以去程繞道好望角、回程通行蘇伊士運河的方式運作；隨航商陸續復航紅海，市場潛在運力增加，歐洲線後續走勢恐持續承壓。
美國線方面，近期巴拿馬運河限航以及亞洲港口塞港的情況皆有所緩解，運價向上動能有限，然十一長假過後需求仍穩健，運價大幅下探機率不高，10月運價有望處於高檔震盪。
亞洲線方面，第3季因塞港因素支撐運價上漲，第4季進入需求旺季，運價有望進一步走高，對萬海（2615）近期營運有實質助益。
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