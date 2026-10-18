大摩上調OE預估出貨及FAU市場規模 同步調高大立光及玉晶光目標價

摩根士丹利證券（大摩）上調光學引擎（OE）的預估出貨，進而上調光纖陣列單元（FAU）的預估市場規模。在台廠中，大立光（3008）及玉晶光的評等與目標價同步獲得調升。

其中，大立光從「中立」上調到「優於大盤」，目標價從7,100元調高到9,040元；玉晶光從「劣於大盤」上調到「中立」，目標價從910元調高到1,070元。

大摩將2027年的OE預估出貨量調高 128%到1,773 萬顆，將2028年出貨量上調52%到7,387萬顆。由於OE與FAU為 1:1配對，大摩也上調FAU市場預估。

大摩假設FAU平均銷售單價（ASP）在2026-2028年維持在100美元，將2027年FAU的整體潛在市場規模（TAM）從7.78 億美元調高至17.73 億美元，2028年則從48.6億美元增加至73.87億美元。

大摩指出，大立光正式量產可能在2027年下半年甚至 2028年，但股價已反映在FAU全球市占率超過30%。不過，如果大立光成功提升產能及市占率，則股價仍有上行空間。

為反映大立光第3季獲利不如預期，大摩將大立光傳統業務的預估內在價值由每股3,000 元下調至 2,800 元，共同封裝光學（CPO）/FAU 新業務的每股價值則是6,240 元，合計新目標價為9,040 元。考量大立光2028 年成長潛力將更強勁，投資評等由「中立」上調至「優於大盤」。

至於玉晶光，大摩認為傳統業務的預估內在價值為每股600元，FAU為470元，因此導出新的目標價1,070元。玉晶光的市占率可望從2026年的零，增加到2027年的5%，再擴大到2028年的30%。