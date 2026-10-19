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立盈營運展望看俏

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

立盈（7820）受惠AI與高頻寬記憶體（HBM）推升晶圓廠稼動率，廢氫氟酸及氟化鈣汙泥回收需求增溫，營運展望看俏。

法人預期，隨著半導體客戶先進製程持續擴產並邁向次世代埃米級節點，帶動氟系化學品用量倍增，清洗與蝕刻環節產出的廢氫氟酸具高度處理門檻，高階化學品回收處理量能將逐年走高，帶動立盈高階技術服務營收占比拉升，後續營運動能可望維持正向。

法人分析，立盈已切入國內晶圓廠特化廢液處理鏈，具備因應不同濃度廢酸的分流處理能力；客戶新產能放量，相關高階製程技術服務比重逐步走揚，有助提升產品組合毛利結構與訂單能見度。

在產能布局方面，立盈平鎮廠為研發核心，於中科與南科設立據點就近支援晶圓廠。規劃持續提高資本支出擴產，以去瓶頸方式因應客戶先進製程廢液增量，藉由在地化供應模式降低運輸風險與碳足跡。

晶圓廠 半導體

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