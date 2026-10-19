東友衝刺高階感測業務

東友（5438）積極布局高階感測市場，開發智慧圖像感測器（SPS）與紅外線（IR）產品，跨足工業自動化與安防監控。SPS去年提供少量樣品給工業印刷客戶驗證，取代傳統位移感測器，正擴大ODM合作，優化營收結構並重拾成長 。

SPS技術具備快速掃描與高辨識能力，能產出連續影像數據，適合搭載於機器人，作為高危險環境巡檢或預知保養，透過多光譜感知解決方案獲取現場數據進行判斷，將感測技術應用延伸至生物判斷等高門檻封裝市場。

東友指出，已完成新一代控制平台與模組化架構，力求強化事務機平台競爭力、擴展客戶組合。在工業應用方面，加速工業噴墨產品世代更新，將多彩數位電印技術拓展至寬幅繪圖機及標籤印表機，提升新產品導入速度以搶占工業電印商機。

同時，東友推動3DP創客品牌，結合設計與創意社群，導入AI輔助設計與檢測流程，優化生產效率，強化3DP製造服務解決方案的整體競爭力。

東友分析，中國大陸辦公列印市場已進入低成長，因企業數位化與雲端協作影響，實體列印需求呈結構性下滑，企業轉為無紙化。市場從出貨量導向轉向價值競爭，企業也轉向租賃服務與整體解決方案。東友除深化現行客戶關係，也積極開發新商機，同步加強原材料與成品庫存控管，確保供應鏈穩定。