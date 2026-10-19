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維百明登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，台灣維百股份有限公司（7436）產業類別為文化創意，將於明（20）日登錄創櫃板。

維百主要從事新創企業輔導、共享辦公場域租賃等業務，公司取得經濟部中小及新創企業署核發的「國際創育機構登錄證書」，並響應行政院「數位游牧產業發展計畫」政策，打造結合旅宿、共享工作與創育支援之跨域平台，提供國際創業者辦公場域、會議設施租賃及住宿等服務。

櫃買中心全力扶植中小微創新企業，目前登錄創櫃板家數有139家，目前輔導中家數有116家，而從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）的公司共九家，包含上櫃的邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電、碩網等六家，以及上市的聚賢、聯友、大鵬科CLMX等三家。

創櫃板 櫃買中心 新創企業

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