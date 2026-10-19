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TLC停牌 新藥解盲聚焦

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
TLC-KY董事長洪基隆（右）與總經理葉志鴻。聯合報系資料照
TLC-KY董事長洪基隆（右）與總經理葉志鴻。聯合報系資料照

新藥研發公司TLC-KY（7924）近日公告，該公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自10月19日起暫停交易。市場解讀，TLC-KY停牌原因，應與該公司非鴉片類長效術後止痛新藥 TLC590三期樞紐試驗公布解盲結果有關。

TLC BioSciences公司原名台灣微脂體，日前剛宣布與日本臟器製藥株式會社簽訂獨家授權契約，臟器取得長效型關節腔注射劑TLC599日本獨家開發與商業化權利。雙方合約總金額達2.03億美元（約新台幣65億元），TLC可享有高雙位數銷售權利金分潤。TLC599也鎖定美國約700萬名接受關節腔注射治療患者，產品除可一針維持六個月療效外，並具有延緩關節軟骨退化的潛力。

針對市場預期今（19）日將公布三期樞紐試驗解盲數據的TLC590，則為TLC另一項重磅新藥，已經完成美國三期的304名接受拇趾外翻矯正手術受試者收案。若今日公布的臨床數據順利達標，公司最快明年第1季向美國FDA提出新藥上市申請（NDA），力拚2027年底至2028年上市。

TLC執行長葉志鴻日前表示，若解盲結果符合預期，TLC590將加速推進全球策略夥伴合作及市場布局。TLC590 是一款兼具「快速起效」與「長效止痛」潛力的非鴉片類局部止痛新藥。既有的臨床數據顯示，單次局部給藥即可提供長達 168 小時的止痛效果，遠超越當前市面上之類似產品。

據 Future Market Insights 於 2025 年 8 月發布的市場研究報告，全球術後疼痛市場規模預估將由 2025 年的 425億美元，快速成長至 2035 年的 706億美元，年複合成長率約 5.2%，展現龐大的市場潛力。

另外，TLC目前也在布局下一波成長動能，一是長效GLP-1製劑，目標將現有每周注射一次延長至每月一次，預計今年底將完成動物試驗，明年啟動人體臨床；另外公司正在發展In vivo CAR-T平台，結合AI（人工智慧）設計、LNP標靶遞送與商業化量產技術，切入細胞與基因治療市場。

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