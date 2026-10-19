中台今年挑戰績增一成

中台（6923）受惠環境整治工程專案與產能利用率提升，營運展望正向。法人預期，隨著新專案啟動與產能利用率攀升，中台營運重回成長軌道，今年營收可望成長逾一成，整體獲利與現金流動能亦將同步回溫。

在工程專案進展方面，中台指出，攜手捷博科技共同取得台南市政府二仁溪整治案，中台占比達九成，合約期約兩年，預計今年第4季完成簽約並啟動工程。若工程收益於兩年內平均認列，預估可帶動整體營收增長一成，將成為挹注中長期營運的重要成長動能。

針對產能布局，中台表示，一廠二期工程已於9月取得主管機關同意設置文件變更，第4季將正式啟動設備採購，預估投入3億至4億元資本支出，規畫將既有產線整改為固液混燒產線，以提升處理量能與產值，全案預計2028年展開試運轉，屆時產能與技術擴大將邁入獲利放量期。

轉投資效益方面，中台說明，持股約12%的大雲永續持續擴展智慧管理平台，經銷加熱載具的可久公司今年上半年貢獻投資收益5,400萬元，成為業外重要支柱。

此外，公司持續推進廢石綿資源化、煙道碳捕捉、鋰電池與太陽能板回收拆解等技術研發，全力打造營運第二成長曲線。

法人指出，國內甲級廢棄物處理執照取得不易，在產能稀缺與政策推動生產者延伸責任趨勢下，中台擁有三座甲級處理廠，具備高技術門檻與產業護城河優勢，後續營運表現值得關注。