致茂、穎崴 衝測試設備

國際半導體產業協會（SEMI）預估，2028年全球半導體測試設備銷售可望首度衝上200億美元大關、達208億美元（約新台幣6,600億元），看好相關商機爆發，致茂（2360）、穎崴、閎康、汎銓等台廠積極卡位，紛紛擴產搶食大餅。

業界指出，AI驅動測試與量測價值重估，加上共封裝光學（CPO）逐步邁入量產，正反映在全球半導體測試市場成長曲線，帶動相關硬體銷售衝高。

SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元，其中，測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%、達153億美元，2028年進一步攀升至208億美元，台灣市場同樣展現成長動能。

看好相關商機，傳統ATE測試大廠泰瑞達等巨頭均展開大投資或收購；台廠方面，量測儀器大廠致茂、穎崴，以及第三方測試機構閎康、汎銓等，也積極擴產卡位。

致茂認為，在半導體業務持續熱轉下，來自於AI、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求熱轉，助益該公司延續強勁成長動能，致茂將於10月29日召開線上法說會，公布上季財報與展望。

面對全球AI客戶對高階測試需求增加，穎崴指出，持續調配與提升新產能，迅速回應客戶。穎崴前三季營收110.6億元，突破百億元大關，提前達成2027年目標，公司並持續擴產，擴大全球營運布局。

閎康方面，旗下首座故障分析實驗室9月於北海道啟動服務，第4季開始規劃於關東地區、東北地區規劃一系列實驗室的拓展時程，並將於2027年於美國提供故障分析、與材料分析服務，與美國客戶共同迎接AI時代高速成長晶片研發趨勢。

汎銓積極推進矽光子自主設備布局，自主開發的「MSS HG」已進入客戶試用與驗證階段，預計11月5日在竹北舉辦實機實測發表會。

汎銓預告，美國及日本據點接案規模擴大與營運效率持續提升，兩地據點營運表現已步上獲利軌道，目前已完成三處AI客戶專區建置，並同步推進第四至第六處專區洽商與規劃，力拚第4季陸續啟用，並規劃2027年新廠納入第七處AI客戶專區。