半導體先進製程需求增溫 立盈營運看旺

定期定額逐漸成為國人長期參與股市成長機會的方式之一，其中又以台股ETF最受投資人青睞。根據投信投顧公會資料，截止2026年8月，ETF定期定額交易戶數已從今（2026）年1月的249.8萬躍升至352.8萬，扣款金額也從新台幣198.37億增加至308.05億元。觀察今年以來ETF定期定額人氣標的，除了多檔熟面孔，凱基台灣TOP 50ETF（009816）也以黑馬之姿成為定期定額新寵兒之一。

2026-10-18 10:34