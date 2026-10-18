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半導體先進製程需求增溫 立盈營運看旺

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

受惠AI與高頻寬記憶體（HBM）推升半導體先進製程稼動率，廢氫氟酸及氟化鈣汙泥回收需求強勁，半導體化學品資源循環廠立盈（7820）營運展望看俏。

法人預期，隨著半導體龍頭往次世代埃米級節點推進，立盈氟系特化廢液處理量能逐年拉升，高階技術服務營收占比走高，後續營運動能可望持續增溫。

因應先進晶片擴產需求，立盈持續提高資本支出，以平鎮廠為研發核心，並透過中科與南科據點擴增產能及進行去瓶頸工程，就近支援晶圓廠。公司亦將回收之氟化鈣汙泥純化為再生人造螢石，切入國內氟化工產業供應鏈，同時滿足客戶ESG減碳需求，鞏固長期合作關係。

立盈9月營收3,552.2萬元，年增41.39%，創歷年同期新高；累計前9月營收3.08億元，年增43.88%，不僅刷新同期新高紀錄，更一舉超越去年全年營收2.98億元表現。

先進製程 半導體 中科 晶片

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