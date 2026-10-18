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中台新專案與擴產效益逐步顯現 法人估今年營收成長逾一成

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

中台（6923）受惠環境整治工程與廢棄物處理需求穩健，營運維持高檔。法人預期，隨著新專案啟動與產能稼動率攀升，中台今年營運續處成長軌道，全年營收可望年增逾一成。

工程進展方面，中台表示，與捷博科技攜手取得台南市政府二仁溪整治案，中台占比達九成，合約期約兩年，預計今年第4季完成簽約並啟動工程。若收益按工期平均認列，預估可帶動整體營收增長一成。此外，一廠二期工程規畫投入3億至4億元整改為固液混燒產線，預計2028年試運轉，擴大獲利量能。

業外投資效益同步發酵，經銷加熱菸載具的可久公司今年上半年貢獻投資收益5400萬元，成為獲利穩健支柱。在營收表現上，中台9月合併營收1.09億元，月減7.95%，年增16.9%；累計今年前九月合併營收達10.1億元，年增17.2%，改寫歷年同期次高紀錄。

法人 營收 台新 廢棄物

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