聯發科第3季營收超越預期 法人估全年EPS 66元

聯發科（2454）由於天璣9600開始邁入備貨期，帶動營收大幅攀升，第3季營收為1,680 億元，超越財測區間上緣的1,598億元，季成長10.4%、年成長18.3%，分析師預估今年每股獲利（EPS）為66元。

法人機構表示，聯發科近幾年的看點來自於CSP AI ASIC，預估今年AI ASIC出貨達60 萬顆以上，貢獻營收超過20億美元力另外在2027年，該款晶片推估出貨量預估為320~350萬顆，而CSP客戶下一代晶片將由聯發科SPEC訂製完成，量產時間點將落在2028年上半年，DIESIZE更大，ASP更高，有望在2208年開始貢獻營收。

所以預估聯發科2027年AI AISC營收貢獻為3,200~3,600億元，約當市占率16~18%。目前市場所討論的2028年狀況，主要是TPU V9開始貢獻後，產品在後段封裝時會走向雙軌制，COWOS及EMIB並行，而先前市場推估主要將會以EMIB為主，但現在傳出良率及產能的問題，目前到2028年時間還長，供應鏈仍有空間改善，另外2028年的產能爭取仍未定，因此，維持原先預估，推估將貢獻營收1.1兆元。

分析師表示，預估聯發科今年EPS為66元、年增0.5%，明年EPS為121元、年增83.4%。