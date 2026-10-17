半導體股9月營收仍旺 法人優選台積電等11檔

受惠人工智慧（AI）需求強勁，投顧法人統計，台灣半導體產業9月整體營收年增及月增率優於近五年平均水準，優先推薦台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、研華（2395）、信驊（5274）、創意（3443）、 頎邦（6147）、旺矽（6223）及精測（6510）。

大型本國投顧分析，半導體產業9月整體營收達1.25兆元，年增約60%、月增約8%，高於五年平均值的年增23%、月增5%。以晶圓代工來看，台積電拜AI運算需求持續強勁、iPhone新機備貨，以及2奈米加速量產，9月營收年增達55%。

封測方面，9月整體營收年增41%、月增5%， 主因在於晶圓廠外包需求強勁及價格調漲。IC設計營收年增15%、月減8%，受先前部分提前拉貨、個人電腦終端需求疲弱及漲價效益尚未反映等影響。

法人指出，IC設計服務營收年增179%、月增17%，創意、世芯-KY（3661）營收分別年增98%、496%，受惠晶圓取得優於預期及CPU與ASIC專案放量。其中，世芯的美系大型雲端業者3奈米專案延續時間將較預期更長，創意的中國大陸ADAS專案與美系CSP CPU專案亦有潛在上修空間。

測試介面營收年增66%、月減10%，穎崴（6515）月減幅達27%，主要是探針卡大量出貨階段接近尾聲，且客戶集中使單月營收波動較大。

法人表示，受記憶體漲價、關鍵零組件短缺及提前拉貨衝擊，部分IC設計業者個人電腦業務庫存調整壓力恐延續至2027年初，成熟製程晶圓代工與封測持續漲價，恐使產業毛利率進一步分化，預期2027年成長將仰賴高速介面與網通規格升級、車用驅動IC等利基產品及市占率提升，而非終端市場全面復甦。