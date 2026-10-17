鴻海揪團 搶儲能商機

鴻海（2317）集團搶攻儲能商機，昨（16）日宣布與東電綠能、利佳興業、盛達集團旗下子公司盛齊綠能以及晟瑞科技簽署合作協議，共同投入符合政府國產電芯補助要求之表後儲能電池系統開發、生產、認證及市場推廣，並以2027年累計取得100MWh市場建置規模為首階段目標。

鴻海表示，因應政府持續推動能源轉型、儲能產業發展及國產電池芯應用政策，加上企業對需量管理、再生能源整合、電力成本優化與能源韌性的需求持續提升，台灣表後儲能市場正逐步進入規模化發展階段。

此次合作將由鴻海提供國產電池芯，東電綠能、利佳興業及盛達集團長期深耕表後儲能市場，整合設備代工、系統整合、工程建置、專案執行及客戶服務等，共同建立從核心電池芯、儲能設備到終端客戶應用的完整產業鏈。

鴻海表示，合作團隊期望打造不只是國產電池芯產品，而是一套進入客戶現場、完成系統建置並長期提供服務的國產化表後儲能解決方案。團隊預計今年完成國產化儲能直流櫃開發，規劃2027年上半年完成相關產品認證、量產準備及供貨。

鴻海指出，目前規劃的國產化儲能電池系統單櫃容量為306kWh，可依客戶及應用場域需求，以單一電池直流櫃方式供貨，亦可進一步整合PCS（電力轉換系統）及EMS（能源管理系統），提供完整系統型解決方案。

策略聯盟將依不同應用場域需求，持續優化電池系統、電力轉換、能源管理及整體系統整合能力，提升產品在工商業儲能、再生能源搭配儲能、需量管理及其他表後儲能應用市場適用性。

鴻海表示，儲能產業是供應鏈整合、系統能力、專案執行及長期客戶服務能力的綜合競爭，後續持續邀請儲能同業加入，以目前儲能電池系統產品為基礎，開拓電池系統方案應用多元性。