展碁國際代理業務報喜

展碁國際（6776）近期宣布，與全球資料保護與AI治理解決方案領導廠商AvePoint達成代理合作，正式取得AvePoint在台灣及亞太地區代理權，隨著展碁拿下新代理品牌，有望為本季營運添新動能。

展碁董事長暨總經理林佳璋表示，隨著企業加速導入雲端與AI技術，資料使用與管理情境日益複雜，企業亦面臨資料外洩、權限控管及法規遵循等挑戰。

林佳璋指出，此次引進AvePoint解決方案，將結合展碁軟硬體代理資源與通路服務能力，協助企業建立具擴展性的資料安全與AI治理架構，打造安全、可控且具韌性的數位工作環境。

AvePoint致力於建構「AI統一信任層」，協助企業保護、管理及治理資料，為AI應用建立安全可靠的基礎。憑藉長期深耕Microsoft生態系的經驗與多雲資料治理技術，其解決方案支援Microsoft 365、Google Workspace及Salesforce等主流雲端環境，滿足企業跨平台資料管理與法規遵循需求，並強化營運韌性。

展碁今年9月營收33.68億元，月增3.8%、年增35.9%；累計今年前三季營收289.72億元，年增 36.4%，9月及累計前九月營收皆為同期新高。

展碁9月營運動能主要來自AI運算與高效能產品需求成長。隨著企業加速導入AI應用，推論運算及專業視覺運算需求提升，帶動高階繪圖卡、工作站及儲存設備等相關產品銷售成長。

遊戲產品方面，任天堂相關產品銷售維持良好表現。近期任天堂亦宣布推出 Nintendo Switch 2《薩爾達傳說》40週年紀念版主機及相關周邊產品。隨新品效應發酵，可望帶動遊戲主機、軟體及周邊商品需求，為第4季挹注銷售動能。

展望本季，展碁表示，AI市場需求正逐步由雲端算力建置延伸至企業端及終端應用，高效能運算、AI工作站、AI PC及儲存設備等相關需求可望延續。