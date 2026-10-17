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大同綠電銷售 奏捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能昨（16）日宣布綠電銷售版圖再下一城，成功拓展至半導體龍頭企業，進一步深化高科技產業綠電市場布局。

隨著全球半導體產業加速推動淨零轉型，國際供應鏈對再生能源使用比例的要求日益提高，綠電已從企業永續選項，轉變為高科技製造業強化供應鏈競爭力的重要能源策略，並成為國內綠電業者積極爭搶的商機。

據悉，大同智能近年積極拓展企業綠電市場，客戶已橫跨生技、金融、紡織、汽車、電子及醫療等產業，近期更成功與半導體龍頭企業展開綠電合作，象徵大同智能在高科技製造業市場取得重要進展。

除拓展企業客戶，大同智能也積極強化綠電交易布局，近期與綠岩能源旗下售電子公司大猩猩電能交易簽署綠電購售契約，透過雙方售電資源整合，提升綠電交易彈性與市場流通效率，未來並將探索海外再生能源開發、儲能應用及智慧能源管理等合作機會，持續擴大能源服務版圖。

大同智能指出，公司同步強化綠電市場開發與供應服務能力，提升在企業能源轉型市場競爭力。除綠電業務傳出捷報外，公司在太陽光電工程領域也再獲肯定，憑藉「臺中國際會展中心太陽光電系統」榮獲「2026光鐸獎優良屋頂型系統獎」。

據悉，大同智能本案建置容量達1.9MW，在兼顧發電效益、結構安全及後續維運的同時，更將太陽光電融入建築整體設計，因此獲市場肯定。

展望未來，大同智能指出，面對半導體等高科技產業日益增加的綠電需求，以及企業與公共場域的低碳轉型趨勢，公司將持續串聯再生能源資源、綠電交易及能源系統整合服務，拓展更多產業合作機會。

綠電 大同 再生能源

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