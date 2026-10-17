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台美三方合作 雷虎特製無人機秀成果

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）參加美國陸軍協會年度展覽（AUSA 2026）圓滿落幕，本次展出雷虎與台灣來福集團及美國Farage Precision共同開發的特製10吋FPV無人機，呈現三方在美國國防部「無人機優勢計畫（DDP）」合作成果，受全球矚目。

雷虎表示，三方團隊以Farage Precision名義參與DDP第一階段測評，取得第11名及首批1,520架訂單，目前已全數完成交貨與驗收，展現從研發、測評到量產交付執行能力，為拓展美國市場奠定基礎。

此次合作結合三方優勢，包括雷虎提供無人機研發、系統整合與量產製造能力，產品全數採用美國Blue UAS認證及符合NDAA規範之零組件；來福集團長期深耕台灣，與台灣國防單位淵源悠久，具備深厚產業經驗。

無人機 雷虎科技 美國國防部

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