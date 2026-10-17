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宏正智慧中控 邁大步

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球智慧中控方案大廠宏正自動科技（6277）昨（16）日宣布，推出首款工業級KVM延長器，符合國際海事認證與規範，結合強固設計、電路板防護塗層與耐鹽霧特性，除橫跨陸域、空域，更搶進海事，能源及航空市場等關鍵基礎設施

宏正資深副總經理林勇達表示，隨著全球海事作業與關鍵基礎設施的運作環境日益複雜，控制中心所需的不僅是遠端存取，而是兼顧高可靠性、作業人員安全、資訊安全防護與提升營運韌性的完整解決方案。

林勇達表示，首款工業級KVM延長器不僅是宏正將智慧中控解決方案進一步拓展至海事、能源與航空等關鍵基礎設施領域的重要里程碑。

宏正指出，工業級KVM延長器專為極端環境打造，更符合DNV船級社海事認證要求，以及國際規範，確保設備在高震動與惡劣天候的嚴苛海事環境下仍能維持穩定效能，應用橫跨陸域、空域與海事領域，包括控制中心、能源設施、航空作業及海事基礎設施等，全面滿足各類場域對系統安全與持續穩定運作的高度需求。

宏正累計前九月營收41億元，年增15.8%，為同期新高，稅後純益3.05億元，年增72%，每股純益2.5元。宏正審慎樂觀看下半年，成長動能來自主力KVM產品線強勁需求，此外，看好印度市場有好機會，日韓需求審慎樂觀，美洲專案可望陸續入帳，台灣經濟成長亮眼，也帶動辦公室、廠房自動化及機房管理投入。

宏正 基礎設施 韌性

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