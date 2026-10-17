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全球傳動催動五引擎

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密傳動元件大廠全球傳動（4540）昨（16）日歡慶40歲生日，總經理李進勝宣布公司未來的營運策略，除了守住工業自動與產業機械本業之外，將全力布局半導體、光通訊、醫療設備及人形機器人與實體AI等新領域。

李進勝表示，「40年來，我們傳動的是機械；下一個40年，我們要傳動的是智慧與未來。」

全球傳動40周年慶，以「傳承、融合、創新」為主軸，邀請來自世界各地的經銷夥伴、供應鏈夥伴、客戶及產官學界代表共同參與。活動中，經營團隊發表40年發展成果、未來發展策略與全球布局。

全球傳動近年積極推動營運體質優化、產品升級及全球市場布局，經營成果逐步展現。今年前三季合併營收25.64億元，較去年同期大幅成長43.3%；其中9月營收3.24億元、年增40.2%，展現穩健的業務成長動能。

供應鏈 半導體 機器人

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