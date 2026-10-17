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豐興獲大單 有望開漲盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國內鋼筋市場連續三周開出平盤後，目前出現轉折，市場傳出豐興（2015）本周拉尾盤，接獲近萬公噸新單，在廢鋼成本墊高下，下周新盤漲價機會大，包括威致、海光和台鋼集團等條鋼廠有望雨露均霑。

據了解，以豐興為首的條鋼廠本周相繼以平盤開出鋼筋、廢鋼價格，以豐興盤價為例，鋼筋牌價維持在每公噸1.83萬元、廢鋼收購價也持平於每公噸9,600萬元。鋼筋流通行情則處於每公噸1.75至1.77萬元。

業內人士指出，觀察近一周來市場交易變化，盤商和直接用戶詢價動作已較先前增加，不過，因賣買雙方對於價格各有堅持，上半周並未有實際成交消息，惟昨（16）日傳出豐興剛接獲盤商下單，合計直接用戶訂單，約有近萬公噸新單落袋。

同時，就廢鋼成本來看，由於新台幣匯率近日大貶，導致美國貨櫃廢鋼進口成本大增，初步估算進倉成本約每公噸1.2萬元，相較本地廢鋼的進廠成本約為每公噸1.04萬元，兩者價差拉大，下周有必要提高收購價適度反映。整體來看，下周新盤鋼筋、廢鋼雙漲可期。

豐興 漲價 台鋼

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