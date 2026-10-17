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不銹鋼需求轉弱 鎳價跌 燁聯、唐榮承壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
國內不銹鋼板材盤價連三個月上漲後目前市況出現變化。示意圖。 聯合報系資料照
國內不銹鋼板材盤價連三個月上漲後目前市況出現變化。示意圖。 聯合報系資料照

國內不銹鋼板材盤價連三個月上漲後目前市況出現變化，在鎳價走跌、需求轉弱下，亞洲大咖供應商印尼青山的主力產品300系列熱軋出口報價調降每公噸30美元，將讓兩台廠燁聯（9957）、唐榮11月新盤承壓。

據了解，燁聯和唐榮近三個月的內銷盤價，受到鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，並吸引下游回補庫存需求釋出，300系列不銹鋼熱冷軋8月和9月分別調漲每公噸1,500元，10月再漲1,000元，累計三個月上漲每公噸4,000元。

燁聯、唐榮不銹鋼產品盤價
燁聯、唐榮不銹鋼產品盤價

而進入10月中旬，不銹鋼上游原料國際鎳價和鎳生鐵呈現回落走勢，使得市況熱度轉趨沈寂；以英國倫敦金屬中心（LME）鎳價來看，近期處於每公噸1.51萬美元至1.55萬美元區間震盪，已較9月底約每公噸1.65萬美元下跌約7%。

其次，大陸鎳生鐵也下跌至每鎳點人民幣1,035至1,050元，反映不銹鋼需求疲弱與鎳鐵供應壓力，鋼廠原料成本支撐逐漸減弱。

接續，先前以減產及供應緊縮為由調高報價的亞洲大咖供應商印尼青山，為反映LME鎳價及鎳生鐵價格走跌，加上需求未回溫，只好順勢降價爭取訂單，剛宣布300系列不銹鋼出口報價全面調降每公噸30美元。

在此同時，大陸不銹鋼市場在十一長假後返市，整體行情偏弱，當地300系列熱軋約在人民幣每公噸1.36萬元上下，顯示對岸不鏽鋼價格也同步承受需求不足的壓力。

業者認為，單以印尼青山此次降價300系列熱軋每公噸30美元的動作研判，勢必削弱國內鋼廠11月繼續調漲的條件；尤其進入第4季，市場開始面臨年底庫存去化及資金回收壓力，將提高台灣鋼廠外銷接單及內銷守價的難度。

唐榮 鎳價 燁聯

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