聽新聞
0:00 / 0:00
光環獲法人按讚 毛利率將回溫
光環（3234）近日受法人按讚，給予買進評等。法人指出，隨著代工業務的注入，公司獲利結構顯著改善，自7月起正式實現轉虧為盈，營收預期將會逐月成長。未來公司規劃逐季擴廠，預計2027年底產能將會是2026年的3倍。16日股價尾盤急拉，終盤收176.5元，漲幅5.06%，成交量2,225張。
法人指出，光環第2季毛利率為19.9%，季增10.1ppts，主要是受惠於NRE收入增加與稼動率提升。第3季營收3.26億元，季增66.3%，年增115.9%，成長動能來自於代工業務動能強勁，至於毛利率考量到NRE收入與代工業務使稼動率持續提升，法人推估第3季毛利率有望提升至31.4%。
為因應客戶需求成長，光環規劃逐季擴廠，投片量也預估將逐月提升，法人預估2027年底產能將為2026年的3倍。隨著代工片數逐月成長，法人樂觀預期明年第2季毛利率將進一步突破至四成以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。