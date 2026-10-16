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光環獲法人按讚 毛利率將回溫

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光環（3234）近日受法人按讚，給予買進評等。法人指出，隨著代工業務的注入，公司獲利結構顯著改善，自7月起正式實現轉虧為盈，營收預期將會逐月成長。未來公司規劃逐季擴廠，預計2027年底產能將會是2026年的3倍。16日股價尾盤急拉，終盤收176.5元，漲幅5.06%，成交量2,225張。

法人指出，光環第2季毛利率為19.9%，季增10.1ppts，主要是受惠於NRE收入增加與稼動率提升。第3季營收3.26億元，季增66.3%，年增115.9%，成長動能來自於代工業務動能強勁，至於毛利率考量到NRE收入與代工業務使稼動率持續提升，法人推估第3季毛利率有望提升至31.4%。

為因應客戶需求成長，光環規劃逐季擴廠，投片量也預估將逐月提升，法人預估2027年底產能將為2026年的3倍。隨著代工片數逐月成長，法人樂觀預期明年第2季毛利率將進一步突破至四成以上。

毛利率 法人 光環

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