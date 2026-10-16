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富喬獲利／9月3.31億元 年增逾3倍、每股賺0.56元 毛利率逼近52%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

玻纖布廠富喬（1815）16日公布9月自結數，稅後純益3.31億元，年增341.33%，每股純益0.56元，較去年同期0.15元大幅提升。單月毛利率約51.9%，較去年同期增加約20.3個百分點，獲利增幅明顯超越營收成長。

富喬9月營收約9.38億元，年增82.14%；營業毛利4.87億元，年增198.77%；稅前淨利4.33億元，年增434.57%。從毛利到稅後獲利均大幅成長，顯示營運規模擴大的同時，獲利能力也持續改善。

展望後市，高階玻纖布出貨與產品組合升級仍是重點。富喬台灣產能逐步由第一代低介電玻纖布Low DK1轉向Low DK2，下半年Low DK2出貨持續增加；公司也規劃自2027年起，將中國大陸廠部分一般電子級玻纖布產能轉向Low DK產品，擴大高階材料供應。

報價調整則提供另一項支撐。富喬先前已通知客戶，自7月1日起，E-glass與FLD2玻纖布新訂單報價分別調漲30%及15%。法人看好，漲價與次世代低介電玻纖布出貨增加，有助後續營收及獲利表現。

中長期產能方面，富喬投資約31億元興建泰國一期新廠，預計2027年第3季量產，鎖定AI伺服器、低軌衛星及IC載板等應用。董事長張元賓先前表示，規劃產能已全數獲客戶預訂，新廠將進一步擴大高階玻纖布布局。

富喬 毛利率 營收

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