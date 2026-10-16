台積電法說後收黑！魏哲家鬱卒、法人卻喊上5000元 內外資目標一次看

台積電（2330）第3季獲利創單季新高，法說會再上修2026年全年美元營收年增率至約44%，股價卻未能同步走高，16日終場下跌20元、收2,420元。董事長魏哲家當天出席半導體大師胡正明新書《拿出辦法來》發表會時，笑稱原本就預料法說會後股價可能下跌，結果真的跌了，「心情不太好」。相較股價短線走弱，法人對台積電長期成長前景仍多持正向看法，Aletheia資本目標價上看5,000元，法巴證券則在法說後上修目標價至3,090元。

台積電15日召開法說會，公布第3季合併營收1兆4,942.4億元，年增50.9%、季增17.6%；稅後純益7,630.6億元，年增68.7%、季增8%，每股純益29.43元，總獲利與每股純益雙雙改寫單季新高。若以美元計算，第3季營收達467.2億美元，年增41.2%、季增16.2%；毛利率為66.4%，營業利益率58.7%，稅後純益率51.1%。其中，美元營收與營業利益率優於公司原先預期，毛利率則落在預估區間內。

展望第4季，台積電預估合併營收介於523億至543億美元，以新台幣兌美元匯率31.8元計算，毛利率預估為65%至67%，營業利益率為56.5%至58.5%。台積電並將2026年全年美元營收年增率預估上修至約44%，反映AI晶片需求持續強勁，營運成長動能延續。

不過，亮眼財報與上修展望未能立即轉化為股價動能。台積電16日以2,430元開出，下跌10元，早盤一度翻紅至2,445元、上漲5元，隨後再度翻黑，終場下跌20元、收2,420元。魏哲家談及股價時表示，原本就想過法說會後可能下跌，結果真的跌了，讓他「心情不太好」，也坦言為了準備這次法說會，緊張了一陣子。

法人目標價方面，Aletheia資本在法說會前已將台積電目標價由3,500元大幅調升至5,000元，為目前法人圈中的最高價；麥格理法說前也已將目標價調升至4,410元。其他外資目標價包括花旗4,000元、滙豐3,800元、野村3,745元、美銀3,260元及摩根士丹利3,088元。

法說後，法巴證券將目標價由2,890元上調至3,090元，並上修2026年至2028年獲利預估，看好AI晶片需求、CPU新增動能及先進製程成長；里昂證券則維持「強力看好」評等與3,700元目標價，認為台積電作為AI基礎建設核心支柱，估值仍有上修空間。本土法人方面，凱基將目標價調升至3,650元、康和至3,560元、台新至3,550元。