愛普獲利／8月2.61億元、年增14% 矽電容明年放量添動能

台積電（2330）法說會在市場高度關注下開完了，交出第3季財報及提出第4季展望，16日台股止跌，但權王台積電股價卻是平平淡淡，處於小跌的情況，為何台積電法說會後下跌？分析師坦言，個人基於三個理由，認為台積電第3季財報低於預期，不過，他強調，第4季的展望還不錯，股價跌到季線反而買點來了。

2026-10-16 12:26