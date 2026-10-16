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愛普獲利／8月2.61億元、年增14% 矽電容明年放量添動能
客製化記憶體廠愛普*（6531）16日公布8月自結數，歸屬母公司業主淨利2.61億元，年增14%，每股純益1.60元。展望後市，公司持續受惠客製化記憶體需求及矽電容出貨成長，分離式矽電容IPD預計明年大規模放量，成為營運重要推力。
營收成長也延續至9月，單月達11.89億元，創歷史新高，帶動第3季營收33.24億元，季增40.6%、年增123.4%，同步改寫單季紀錄。公司先前指出，IoTRAM需求強勁、矽電容放量，加上客戶組合改善，帶動毛利率與營益率提升。
展望記憶體業務，標準型DRAM供應吃緊與成本上升，促使客戶加速採用IoTRAM客製化方案。愛普已依供需調整價格，新一代ApSRAM也持續拓展穿戴式裝置與微控制器應用，支撐後續成長。
矽電容則瞄準AI與高效能運算晶片的供電需求。除整合矽電容的矽中介層IPC持續出貨，IPD已於第2季量產，公司預期下半年營收貢獻將明顯增加、明年大規模放量，S-SiCap產品線營收占比有機會超越IoTRAM。更長期的VHMStack則仍在驗證，預計2027年底至2028年初量產。
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