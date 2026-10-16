快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

先進封裝續強 法人調高日月光投控獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

日月光投控（3711）受惠台積電oS委外及測試業務成長，第3季營收2,441.6億元，優於市場預期，法人指出，隨毛利率及先進封裝產能提升，帶動獲利2026、2027年獲利預估值上修，目標價同步調升近一成。

投顧法人分析，預估日月光投控2026年先進封裝建置專案可達41.4億美元，2027年翻倍成長至84.1億美元，其中，包括台積電WoS委外訂單、日月光投控FoCoS、矽品FoCoS-bridge、AI測試及其他AI相關營收，WoS產量由75萬提升至147萬片。

日月光投控全方位服務涵蓋輝達（NVIDIA）Vera CPU、超微（AMD）Venice CPU，以及博通（Broadcom）Tomahawk 6網路晶片等三款產品，法人預期，2027年需求相當強勁，主要受惠代理AI及雲端服務供應商（CSP）推動推論能力擴張。

市場目前預期日月光投控先進2027年封測營收將達75億美元，但基於未來幾季更積極的擴產計畫，加上先進封裝產能供給持續緊張，預期2027年全年維持滿載，法人看好未來仍有上修空間。

法人表示，預期光引擎測試結合光電最終測試及系統層級測試，將進一步提升日月光投控單位營收，隨輝達Rubin Ultra即將推出及新一代GPU平台Feynman進一步採用，預期CPO測試將成為先進封裝營收另一個重要成長動能，並帶動毛利率提升。

日月光投控 日月光 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

封測廠資本支出創高 法人看好這幾檔營運展望

台積電下午法說會登場 法人緊盯AI成長、明年資本支出與毛利率

鴻海、和碩 權證認購亮眼

台積電法說會／全年美元營收估增44% AI 需求強勁、2奈米加速放量

相關新聞

台積電法說後股價仍跌、魏哲家笑稱「心情不太好」 外資續看多

台積電（2330）法說會上修全年營收展望，股價今（16）日仍在平盤附近震盪。董事長魏哲家出席胡正明《拿出辦法來》新書發表會時，笑稱原本就想過法說會後股價會跌，結果真的跌了，「心情不太好」，也坦言為了準備法說會，緊張了一陣子。

台積電法說會後為何平平淡淡？分析師曝原因但強調買點來了

台積電（2330）法說會在市場高度關注下開完了，交出第3季財報及提出第4季展望，16日台股止跌，但權王台積電股價卻是平平淡淡，處於小跌的情況，為何台積電法說會後下跌？分析師坦言，個人基於三個理由，認為台積電第3季財報低於預期，不過，他強調，第4季的展望還不錯，股價跌到季線反而買點來了。

先進封裝續強 法人調高日月光投控獲利預估值及目標價

日月光投控（3711）受惠台積電oS委外及測試業務成長，第3季營收2,441.6億元，優於市場預期，法人指出，隨毛利率及先進封裝產能提升，帶動獲利2026、2027年獲利預估值上修，目標價同步調升近一成。

玉晶光私募引進3M 法人估今年 EPS 34元

玉晶光（3406）將引進3M參與私募案，3M將以每股869.6元參與私募，投資金額達48.1億元，持有4.68%普通股股權；分析師指出，此次合作呼應公司於今年股東會提出引進策略投資人，期望可以拓展其他領域，因此，預期此次資金將用於光通訊產業相關。

正文擴大光傳輸佈局 前進美國製造 激勵股價登上漲停

正文（4906）搶進AI 商機，積極擴大光傳輸佈局，更前進美國製造，800G與1.6T光收發器，最快半年後量產，激勵股價登上漲停，來到44.85元。

賣股收益挹注 金控配息添底氣

金控明年配息有望增添底氣。據有公布相關數據的富邦金、國泰金、中信金及凱基金統計，前九月FVOCI權益工具稅後處分利益合計約3,640億元，加計稅後純益後，對保留盈餘影響數達6,987億元，為明年股利分配增添財源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。