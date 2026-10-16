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台積電法說後股價仍跌、魏哲家笑稱「心情不太好」 外資續看多

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

台積電（2330）法說會上修全年營收展望，股價今（16）日仍在平盤附近震盪。董事長魏哲家出席胡正明《拿出辦法來》新書發表會時，笑稱原本就想過法說會後股價會跌，結果真的跌了，「心情不太好」，也坦言為了準備法說會，緊張了一陣子。

台積電此次交出成長成績單，第3季每股純益29.43元，再創單季新高；第4季營收預估介於523億至543億美元，以中間值計算季增約14%，全年美元營收成長預估則由先前的略高於40%，進一步上調至約44%。

支撐營運展望的關鍵仍是AI。魏哲家在法說會表示，AI需求沒有放緩跡象，除了AI加速器，更高效率的AI CPU需求也持續增加，整體需求仍高於現有產能。台積電今年資本支出維持600億至640億美元，並預期2026至2028年投資規模將顯著高於過去三年。

法人對基本面的評價仍偏正向。法巴證券在法說會後將目標價調高至3,090元，並上修2026至2028年獲利預估；高盛、摩根士丹利、摩根大通等外資，則因法說會前已調升目標價，會後暫未調整，延續先前看法。

不過，市場資金面仍有壓力。台積電ADR在法說會後下跌1.8%，費城半導體指數也收黑。中央社引述投顧分析指出，外資擴大賣超，不利多方表態，台股短線仍面臨震盪調整，亮眼財測尚未立即轉化為股價漲勢。

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